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Как «Горец» испортил карьеру Кристофера Ламберта 

Елена Красовская 5 часов назад
Смотрите видео и вспомните один из самых ярких фильмов конца прошлого века — боевик-фэнтези «Горец» (1986). После премьеры картина стала очень популярной и положила начало киновселенной. Главную роль в нём сыграл Кристофер Ламберт, но, к сожалению, для самого актёра «Горец» стал самым крупным достижением в кино. Ламберт и сегодня снимается в американских и европейских лентах, но прежней славы он так и не достиг. Как сложились карьеры его коллег по «Горцу», расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как актрису-кубинку вдруг признали самой популярной звездой.
Актеры , Видео , Фильмы , Горец , Кристофер Ламберт
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