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"Горда собой": звезда Disney покончила с прошлым и ушла в порно

Рамблер
3 часа назад
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Американская актриса Мейтленд Уорд перестала сниматься в обычных фильмах и сериалах и ушла в порноиндустрию.
На протяжении семи лет Уорд снималась в сериале "Парень познает мир", который транслировал телеканал Disney с 1993-го по 2000 год.
Спустя годы в 2013 году актриса приняла участие в фестивале комиксов, после чего ее жизнь в одночасье изменилась. Она начала публиковать в социальных сетях свои откровенные фотографии, однако ее агент отнесся к этому отрицательно. Он потребовал от Уорд, чтобы она прекратила распространять свои пикантные снимки. В противном случае она не сможет получать роли матерей героев Disney.
В порноиндустрии актриса решила попробовать себя в 2019 году. Она снялась в порнофильме Drive, после чего получила шесть премий индустрии для взрослых:
"Я получила шесть наград XBIZ и AVN не только за свою актёрскую игру, но и за секс. Я никогда раньше не была так горда собой".
После этого Уорд подписала эксклюзивный контракт. По словам женщины, она любит рассказывать о том, чем занимается:
"Мне предоставлена свобода, и я всегда могу найти свой голос, а это совсем не то, что может предложить мейнстрим. Мне есть за что благодарить порно".
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о звезде фильмов для взрослых, которая пишет рассказы.
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