Американская актриса Мейтленд Уорд перестала сниматься в обычных фильмах и сериалах и ушла в порноиндустрию.

На протяжении семи лет Уорд снималась в сериале "Парень познает мир", который транслировал телеканал Disney с 1993-го по 2000 год.

Спустя годы в 2013 году актриса приняла участие в фестивале комиксов, после чего ее жизнь в одночасье изменилась. Она начала публиковать в социальных сетях свои откровенные фотографии, однако ее агент отнесся к этому отрицательно. Он потребовал от Уорд, чтобы она прекратила распространять свои пикантные снимки. В противном случае она не сможет получать роли матерей героев Disney.

В порноиндустрии актриса решила попробовать себя в 2019 году. Она снялась в порнофильме Drive, после чего получила шесть премий индустрии для взрослых:

"Я получила шесть наград XBIZ и AVN не только за свою актёрскую игру, но и за секс. Я никогда раньше не была так горда собой".

После этого Уорд подписала эксклюзивный контракт. По словам женщины, она любит рассказывать о том, чем занимается: