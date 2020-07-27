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За что убили звезду ленты «Не могу сказать „прощай“» 

Елена Красовская 2 часа назад
Смотрите видео и узнайте об актрисе Анастасии Ивановой, имя которой громко зазвучало после выхода мелодрамы «Не могу сказать „прощай“» (1982). Анастасия сыграл в в фильме главную роль, которая тут же принесла ей любовь публики. Личная жизнь артистки тоже была удачной: она вышла замуж за коллегу Бориса Невзрова и родила дочь. Но в 1993 году случилась трагедия. Что произошло с Анастасией, которая в этом году могла бы отпраздновать 62-летие, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, за что попала под суд актриса Светлана Харитонова.
Актеры , Видео , Фильмы , Не могу сказать прощай , Светлана Харитонова , Анастасия Иванова
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