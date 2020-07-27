За что убили звезду ленты «Не могу сказать „прощай“» 

Смотрите видео и узнайте об актрисе Анастасии Ивановой, имя которой громко зазвучало после выхода мелодрамы «Не могу сказать „прощай“» (1982). Анастасия сыграл в в фильме главную роль, которая тут же принесла ей любовь публики. Личная жизнь артистки тоже была удачной: она вышла замуж за коллегу Бориса Невзрова и родила дочь. Но в 1993 году случилась трагедия. Что произошло с Анастасией, которая в этом году могла бы отпраздновать 62-летие, расскажет ролик.
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