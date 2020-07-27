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Джон Траволта завершает актерскую карьеру

Экспресс газета
47 минут назад
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В середине июля стало известно, что в возрасте 57 лет из жизни ушла известная американская актриса Келли Престон, причиной смерти стал рак груди. О смерти Келли сообщил ее супруг Джон Траволта.
Джон Траволта завершает актерскую карьеру
Фото: Экспресс газетаЭкспресс газета
Смерть Келли стала большим ударом для Джона и детей. Сразу после утраты актер сообщил, что ему нужно время на то, чтобы прийти в себя и побыть с семьей. Однако зарубежные СМИ утверждают, что Траволта намерен и вовсе покинуть Голливуд и завершить актерскую карьеру. Инсайдры отмечают, что Траволта, который был очень близок со своей супругой, так сильно переживает утрату, что больше не хочет появляться перед камерой.
На данный момент Траволта намерен сосредоточиться на семье и все свое время проводить с детьми, пишет Woman.ru.
Супруга Джона боролась с недугом два года. Она решила оставить в тайне свою болезнь, так что поклонники и многие знакомые пары даже не подозревали, через что ей пришлось пройти. Лишь после ее кончины Траволта рассказал о диагнозе любимой жены.
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Актеры,Джон Траволта,Келли Престон,Woman.ru
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