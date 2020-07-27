Джон Траволта завершает актерскую карьеру

Смерть Келли стала большим ударом для Джона и детей. Сразу после утраты актер сообщил, что ему нужно время на то, чтобы прийти в себя и побыть с семьей. Однако зарубежные СМИ утверждают, что Траволта намерен и вовсе покинуть Голливуд и завершить актерскую карьеру. Инсайдры отмечают, что Траволта, который был очень близок со своей супругой, так сильно переживает утрату, что больше не хочет появляться перед камерой.