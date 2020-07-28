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Актеры, которые попали в секты 

Анастасия Иванова 7 часов назад
Актеры, которые попали в секты
Фото: globallookpress.com
В секты попадают не только обычные люди, но и популярные личности. «Рамблер» расскажет об актерах, которые попали под влияние запрещенных культов.

Хоакин Феникс

В детстве актера звали Лиф, что в переводе на русский означает «Листочек». Это имя он получил в секте «Дети Бога», в которой состояли родители Хоакина. Однако спустя время семейство актера разочаровалось в учении, и тогда они решили примкнуть к христианским миссионерам.

Джон Траволта

Уже больше 40 лет Джон Траволта является одним из самых ярых сторонников сайентологической церкви. И это несмотря на то, что старший сын актера умер из-за того, что сайентологи запрещают какое-либо медикаментозное лечение.

Том Круз

Том Круз также примкнул к сайентологам. Он сделал это по совету своей первой жены Мими Роджерс в 1990 году. По словам актера, с помощью этого учения он смог избавиться от мучавшего его с детства недуга — дислексии.

Мишель Пфайффер

В 20 лет актриса Мишель Пфайффер приехала покорять Голливуд. И в то же время она попала под влияние пары приверженцев секты солнцеедов. Основная их идея состоит в том, что каждый член культа должен полностью отказаться от еды и питаться лишь солнечным светом и воздухом. Актриса признается, что после того, как она поговорила с одним из бывших приверженцев секты, поняла, что это за место, и скорее сбежала оттуда.
Комментарии
Актеры , Мими Роджерс , Джон Траволта , Мишель Пфайффер , Том Круз , Хоакин Феникс
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