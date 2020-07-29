Как Кончаловский помог Трехо начать карьеру бандита

Дэнни Трехо — известен зрителям, благодаря фильма «От заката до рассвета», «Дети шпионов», «Мачете» режиссёра Роберта Родригеса. В основном, Дэнни играет однотипных злодеев, но количеству картин, в которых он снялся, позавидовали бы многие. Оказывается, во многом на карьеру Трехо повлиял российский режиссер Андрей Кончаловский. «Рамблер» выяснил, как это произошло.
Быть плохим парнем в глазах других людей для Дэнни Трехо — привычное дело, все-таки он бывший заключенный. Как же ему удалось познакомиться с известным режиссером из России?
Как-то раз Дэнни встретил знакомого по имени Эдди Банкер. Он был известен тем, что писал исковые заявления за деньги. Но в тот момент Банкер адаптировал сценарий к фильму Андрея Кончаловского «Поезд-беглец» и предложил Трехо научить одного из актеров боксировать.
Дэнни на подработку, конечно, согласился, ведь ему пообещали вознаграждение: «Триста двадцать долларов в день — это же с ума сойти! Я в неделю получал меньше».
Но когда Трехо познакомился с актером, выглядел его будущий подопечный совсем неправдоподобно. У актера была слишком приятная внешность, которая не ассоциировалась с драками и агрессией. Кончаловский тоже заметил, что визуальной разницы между героем и антигероем нет никакой. Тогда-то он и предложил Дэнни попробовать.
«Меня взяли на роль его противника. И с этого все началось. Внезапно я стал актером», — сообщил Дэнни.
После этого отношение к Техо изменилось, его начали называть «господином», предлагать кофе и делать прическу. А «Поезд-беглец» после выхода на экраны получил премию «Золотой глобус» и трижды был номинирован на «Оскар».