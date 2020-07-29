Как Кончаловский помог Трехо начать карьеру бандита

Быть плохим парнем в глазах других людей для Дэнни Трехо — привычное дело, все-таки он бывший заключенный. Как же ему удалось познакомиться с известным режиссером из России?

Как-то раз Дэнни встретил знакомого по имени Эдди Банкер. Он был известен тем, что писал исковые заявления за деньги. Но в тот момент Банкер адаптировал сценарий к фильму Андрея Кончаловского «Поезд-беглец» и предложил Трехо научить одного из актеров боксировать.

Дэнни на подработку, конечно, согласился, ведь ему пообещали вознаграждение: «Триста двадцать долларов в день — это же с ума сойти! Я в неделю получал меньше».

Но когда Трехо познакомился с актером, выглядел его будущий подопечный совсем неправдоподобно. У актера была слишком приятная внешность, которая не ассоциировалась с драками и агрессией. Кончаловский тоже заметил, что визуальной разницы между героем и антигероем нет никакой. Тогда-то он и предложил Дэнни попробовать.

«Меня взяли на роль его противника. И с этого все началось. Внезапно я стал актером», — сообщил Дэнни.