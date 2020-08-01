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Как живет главный «Глухарь» страны Аверин 

Елизавета Назарова 39 минут назад
Как живет главный «Глухарь» страны Аверин
Фото: Кадр из сериала "Глухарь"
Российский актер Максим Аверин получил наибольшую известность благодаря роли полицейского Сергея Глухарева в сериале "Глухарь". "Рамблер" узнал, как сейчас живет главный сериальный полицейский страны.

Карьера

После "Глухаря" еще одной громкой работой Аверина стал российский сериал "Склифосовский", где он сыграл главную роль и примерил на себя амплуа врача. Благодаря популярности проекта его продлили на 8 лет. Съемки последнего сезона завершились 11 июля 2020 года.
На протяжении съемок Аверин участвовал в других проектах, но они не стали популярными на российском телевидении. помимо актера он пробовал себя в роли режиссера и телеведущего. Многие зрители помнят его по передаче "Три аккорда", которая выходила с 2014 по 2019 годы на "Первом канале". В 2016 году Максим Аверин ушел из театра "Сатирикон". С 2018 служит в Московском академическом театре сатиры.

Личная жизнь

О личной жизни Максима Аверина практически никогда не было известно. Во время съемок "Глухаря" сходили слухи, что его связывает роман с коллегой по съемочной площадке Викторией Тарасовой. Однажды он даже признался ей в симпатии, но дальше рабочих отношений у них ничего не получилось.
Актера никогда не видели в компании девушек, в связи с чем начали появляться предположения о том, что у актера нетрадиционная сексуальная ориентация. Тогда же он опроверг все слухи и заявил, что у все время и силы у него отнимает работа, поэтому у него нет второй половинки.
В 2011 году Аверин заявил, что у него появилась девушка, которую зовут Татьяна, но больше информации о своей возлюбленной он не дал. Больше подробностей о личной жизни актера не было.
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Комментарии 1
Актеры , Склифосовский , Максим Аверин , Виктория Тарасова , Первый канал
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