Что уберегло Самойлова от самоубийства

Владимир Самойлов был известным актером, на его счету более 100 ролей в кино и свыше 250 — в театре. В личной жизни тоже все было прекрасно: любящая жена, обожаемый сын. Казалось, ничто не может омрачить счастья. Но, как признавался актер, однажды он чуть было не решился свести счеты с жизнью. О том, что заставило актера задуматься о таком поступке, рассказывает «Рамблер».

В актерскую профессию Самойлова, можно сказать, привела жена. Надежда Ляшенко (тоже впоследствии актриса), в которую Владимир влюбился без оглядки, поставила ему условие: чтобы встречаться с ней, он должен поступить в театральное училище. Самойлов условие выполнил: его приняли сразу на второй курс. Через некоторое время молодые люди расписались.

Позже супруги стали вместе служить в Одесском театре, где Надежда была ведущей актрисой, а Владимир выходил на сцену, исполняя лишь совсем небольшие роли. Но о профессиональной зависти не было и речи, Самойлов искренне радовался за жену.

После окончания института супруги переехали в Сибирь, где Надежда получила предложение работать в Кемеровском театре, где у пары родился сын Алексей. В 1958 году семья переехала в Горький, где служили в Горьковском драматическом театре, тогда же Самойлов стал делать успешную карьеру в кино.

Через некоторое время актера начали приглашать работать многие Московские театры. Самойлов выбрал театр им. Маяковского, руководство которого предлагало работу и его жене. Супруги переехали в столицу.

Теперь на сцене блистал Самойлов, а Надежда довольствовалась лишь второстепенными ролями. Но снова это никак не отразилось на взаимоотношениях супругов. Однако через некоторое время Надежде пришлось решиться на серьезную операцию, оправившись после которой, она узнала, что ее отправили на пенсию. Разговор Самойлова с художественным руководителем труппы результата не дал, вслед за женой актер написал заявление об уходе.

Самойлов продолжал сниматься в кино. Но Владимир считал себя театральным актером и отчаянно скучал по сцене. Жена посоветовала Самойлову отвлечься и съездить в Одессу, надеясь, что поездка в родной город наполнит его, отодвинет на дальний план переживания. Но все случилось вовсе не так, как она ожидала.

В Одессу Самойлов поехал, но именно там чуть добровольно не ушел из жизни. Как позже признавался актер жене, в городе его все узнавали, просили автографы, делали комплименты. На фоне этого еще сильнее Владимир ощутил собственную ненужность, которая не покидала его с момента ухода из театра. Однажды, придя на пляж, он вошел в воду и пошел вперед, решив идти до самого горизонта, пока его не заберет море. Он отошел уже довольно далеко от берега, когда внезапно его пронзила мысль о жене и сыне. Осознав, что он не имеет права оставить их, Владимир вернулся на берег.

Вскоре после возвращения Самойлова в Москву художественный руководитель Московского драматического театра им. Гоголя Сергей Яшин пригласил актера на работу. Это место работы стало для Владимира Самойлова последним.

Скончался актер в сентябре 1999 года.