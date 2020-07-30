За что Рыбникова выгнали со встречи с Хрущевым 

Актера Николая Рыбникова знали во всем Советском Союзе. "Весна на Заречной улице", "Высота", "Девчата" , "Девушка без адреса", — в кинозвезду влюблялись тысячи. Но женат он был на одной — актрисе Алле Ларионовой . Однажды карьера Рыбникова чуть не закончилась в один вечер. "Рамблер" рассказывает, почему.

Актер немного выпил и начал вести себя по-домашнему, хотя общая атмосфера вечера была напряженной. Рыбников перебил Хрущева, попросив его рассказать про Кубу, а потом вообще пропал из виду. Через некоторое время актер вернулся с мешком раков. На вопрос супруги, что это, он ответил:

"Раки! На кухне стащил. Там у них много".

После инцидента к актерам подошел человек в черном костюме и предложил им уехать домой. Рыбников обиделся и с удовольствием ушел. На утро, протрезвев и вспомнив вчерашний вечер, актер решил, что из-за своей выходки его лишат карьеры и отправят в тюрьму. Но этого не произошло. Позже Рыбникову позвонила тогдашний министр культуры Екатерина Фурцева со словами: