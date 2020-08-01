Актеры, попавшие в кино «по блату»

Настоящим талантам действительно тяжело сделать так, чтобы о них узнали, но в российском шоу-бизнесе существуют целые поколения творческих деятелей, где юные таланты становятся звездами из-за знаменитых родителей, бабушек или дедушек. "Рамблер" рассказывает про звезд, которые прославились благодаря родителям.

Дочь знаменитого режиссера Никиты Михалкова попала на съемочную площадку в восемь лет. Тогда фильм "Утомленные солнцем" снимал ее отец. С ролью девочка справилась хорошо, поэтому продолжила участвовать в отечественных фильмах. Актерское образование девушка так и не получила, но продолжает сниматься в кино и играть в театре. Кроме того, Михалкова уже попробовала себя в качестве режиссера и продюсера.

Когда актер впервые появился в кадре, он носил фамилию Боголюбов , а имя — Евгений. Его отец — Александр Боголюбов, знаменитый советский режиссер. Впервые отец привел его на съемки картины "Батальоны просят огня", когда ему было 11 лет. Тогда он смог получить опыт работы в кадре, что и решило его дальнейшую судьбу.