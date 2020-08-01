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Актеры, попавшие в кино благодаря родителям 

Елизавета Назарова 1 час назад
Актеры, попавшие в кино «по блату»
Фото: РИА Новости
Настоящим талантам действительно тяжело сделать так, чтобы о них узнали, но в российском шоу-бизнесе существуют целые поколения творческих деятелей, где юные таланты становятся звездами из-за знаменитых родителей, бабушек или дедушек. "Рамблер" рассказывает про звезд, которые прославились благодаря родителям.

Надежда Михалкова

Дочь знаменитого режиссера Никиты Михалкова попала на съемочную площадку в восемь лет. Тогда фильм "Утомленные солнцем" снимал ее отец. С ролью девочка справилась хорошо, поэтому продолжила участвовать в отечественных фильмах. Актерское образование девушка так и не получила, но продолжает сниматься в кино и играть в театре. Кроме того, Михалкова уже попробовала себя в качестве режиссера и продюсера.

Оскар Кучера

Когда актер впервые появился в кадре, он носил фамилию Боголюбов, а имя — Евгений. Его отец — Александр Боголюбов, знаменитый советский режиссер. Впервые отец привел его на съемки картины "Батальоны просят огня", когда ему было 11 лет. Тогда он смог получить опыт работы в кадре, что и решило его дальнейшую судьбу.

Мария Шукшина

Этой актрисе было суждено сниматься в кино еще до рождения. Ее отец — заслуженный деятель искусств РСФСР Василий Шукшин, а мать — народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина. Первая роль Марии случилась в два года, она сыграла в эпизоде картины "Странные люди". После смерти отца девушка решила оставить актерскую карьеру, а потом все-таки вернулась к этому искусству спустя несколько лет.
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Актеры , Странные люди , Мария Шукшина , Надежда Михалкова , Лидия Федосеева-шукшина , Александр Боголюбов , Оскар Кучера , Василий Шукшин , Никита Михалков , РИА Новости
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