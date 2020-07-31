Как торгаш стал голливудской кинозвездой

Джейсон Стэтхэм – эталон настоящего мужчины. Брутальный, накаченный актер с обезоруживающей улыбкой украл сердца миллионов женщин. Но жизнь звезды могла сложиться совершенно по–другому, ведь ничто не предвещало ему успешное будущее. «Рамблер» расскажет, с чего начинался путь знаменитости.

С детства Джейсон увлекался различными видами спорта, начиная от боевых искусств, заканчивая прыжками в воду. Причем в последних он добился высоких результатов. Благодаря усердию, Стэтхэм попал в состав Олимпийской сборной Великобритании.

Но к 24 годам молодой человек решил сменить сферу деятельности, ведь прыжки в воду не приносили большого дохода. Кроме того, Джейсон окончательно убедился в том, что чемпионом он стать не сможет.

Чтобы как-то прокормить себя Стэтхэм начал продавать на улицах поддельные украшения и парфюм. В день юноше удавалось заработать около двух тысяч фунтов. При этом до сих пор Джейсон утверждает, что не считают подобного рода деятельность незаконной.

«Не нужно быть большого ума человеком, чтобы понять, что золотая цепочка не может стоить 10 фунтов. Это все от алчности»,

- отметил актер в одном из интервью.

Но однажды Стэтхэму пришлось отказаться от этой работы. Причиной этому послужило ограбление – на молодого человека напали двое незнакомцев. Сам Джейсон не пострадал, но товар забрать он не успел, пытаясь скрыться от преступников.

Но вскоре работа мечты сама нашла мужчину. Его приметили рекрутеры модельного агентства Sports Promotions. Так Стэтхэм стал моделью для каталогов одежды, фотографируясь в одежде от Tommy Hilfiger, Levi's и Adidas.