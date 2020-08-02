Чем сейчас занимается Маша из «Ворониных»

Мария Ильюхина наиболее известна по роли Маши Ворониной в сериале «Воронины». «Рамблер» расскажет, чем сейчас занимается девочка.

Фото: @maria_iliukhina @maria_iliukhina

Более 10 лет назад Ильюхина была утверждена на роль Маши, дочери Кости и Веры Ворониных, в телесериале «Воронины». Девочка буквально выросла на глазах у зрителей. Сейчас Маше уже 16 лет. За это время она успела сняться в таких фильмах, как «Девичник», «Бомбила», «Два мгновения любви» и телесериалах «Мамочки» и «Деффчонки».

Девочка также была в качестве ведущей на фестивалях «МультFest», «Звездные дети» и вела День гимнастики, посвященный 80-летию художественной гимнастики в Экспоцентре и в Доме Правительства. Маша уже несколько лет профессионально занимается этим видом спорта. Она является неоднократным призером международных и всероссийских соревнований по художественной гимнастике и кандидатом в мастера спорта.

@maria_iliukhina