Чем сейчас занимается Маша из «Ворониных»

Мария Ильюхина
наиболее известна по роли Маши Ворониной в сериале «Воронины». «Рамблер» расскажет, чем сейчас занимается девочка.
Фото: @maria_iliukhina@maria_iliukhina
Более 10 лет назад Ильюхина была утверждена на роль Маши, дочери Кости и Веры Ворониных, в телесериале «Воронины». Девочка буквально выросла на глазах у зрителей. Сейчас Маше уже 16 лет. За это время она успела сняться в таких фильмах, как «Девичник», «Бомбила», «Два мгновения любви» и телесериалах «Мамочки» и «Деффчонки».
Девочка также была в качестве ведущей на фестивалях «МультFest», «Звездные дети» и вела День гимнастики, посвященный 80-летию художественной гимнастики в Экспоцентре и в Доме Правительства. Маша уже несколько лет профессионально занимается этим видом спорта. Она является неоднократным призером международных и всероссийских соревнований по художественной гимнастике и кандидатом в мастера спорта.
В этом году Маша окончила девятый класс с красным дипломом в Академическом лицее им. Ломоносова. Помимо актерства, девушка пишет стихи и книгу, ведет свой YouTube-канал и пробует себя в музыке, она уже записала свою авторскую песню «Искры». Также Маша активно ведет свой Instagram и профиль в TikTok, где у нее уже более полумиллиона подписчиков. Ильюхина также не забывает про личную жизнь, сейчас девушка состоит в отношениях с молодым человеком по имени Роман.