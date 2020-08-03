Актеры, которые сыграли одну роль и исчезли 

Смотрите видео и вспомните актёров, которые сыграли одну звёздную роль и больше никогда не смогли повторить этот успех. Так, в экранизации трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта», которую снял в 198 году режиссёр Франко Дзефирелли, главных героев сыграли настоящие подростки Оливия Хасси и Леонард Уайтинг. Оба заслужили восторги критиков, обоим предвещали громкую карьеру, но если Оливия действительно добилась успехов, то Леонард довольно быстро исчез с радаров, а потом и вовсе ушёл из кино.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что Ван Дамм сыграет в комедии, которую снимает Netflix на Украине.