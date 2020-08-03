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Как Роман Филиппов мог потерять девушку из-за Высоцкого 

Александра Нечаева 1 час назад
Романа Филиппова помнят наверняка любители советских фильмов. Несмотря на то, что актер сыграл мало главных ролей, он был настоящим мастером эпизода. Его герои второго плана приковывали внимание. Да и не заметить Филиппова было невозможно: огромному актеру с зычным басом остаться незамеченным было очень непросто. Но несмотря на довольно суровый внешний вид, Роман Филиппов был очень ранимым человеком и всю жизнь любил лишь одну женщину, которую не позволил увести даже известному ловеласу Владимиру Высоцкому. О личной жизни «доброго великана» рассказывает «Рамблер».
Когда Роман Филиппов встретил Екатерину Шелихину, ему было 26, а ей едва исполнилось 18 лет. Отец девушки Владимир Шелихин был директором картины «Человек не смеется», в которой снимался актер. Екатерина вместе с отцом ехала на съемки в автобусе, который перевозил актеров. Там Филиппов и заметил девушку. Влюбился, как он потом признавался, сразу. На Екатерину Роман тоже произвел впечатление.
Молодые люди начали встречаться. Конфетно-букетный период длился уже около полутора лет, когда Филиппов решил пригласить Катю на выездной спектакль, в котором играл с Владимиром Высоцким. Высоцкому очень понравилась девушка и он приложил все усилия, чтобы Екатерину очаровать. Однако ни песни о любви, ни стихи, которые читал ей Высоцкий, не произвели впечатления на девушку. Она с обожанием смотрела только на своего Романа. Высоцкому пришлось признать поражение и отступить.
Но жизнь приготовила паре еще одно испытание. После окончания института Екатерина устроилась на работу в Минске, а Филиппов служил в Москве: сначала в Малом театре, а затем в театре имени Пушкина. Девушка и слышать не хотела о переезде в Москву.
Роман после ухода из театра имени Пушкина год проработал в «Москонцерте», а затем решил перебраться к любимой в Минск.
В Минске актера пригласили служить в театр имени Янки Купалы, а через некоторое время Роман и Екатерина наконец поженились. Вскоре у пары родилась дочь Анна.
В 1969 году семья Филипповых переехала в Москву, где Роман вновь стал играть на сцене Малого театра, ему актер остался верен до конца своих дней. Всю жизнь хранил Филиппов верность и любимой жене, Катеньке. Обожал единственную дочь. К сожалению, ушел из жизни Роман Филиппов довольно рано, в возрасте 56 лет, из-за оторвавшегося тромба.
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Актеры , Видео , Роман Филиппов
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