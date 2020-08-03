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Том Круз планирует сниматься в космосе 

WomanHit.ru 7 минут назад
Том Круз планирует сниматься в космосе
Фото: WomanHit.ru
Актер заинтересовался поистине смелым проектом.
Голливудский актер Том Круз, который известен своим бесстрашием, выполняя практически все трюки самостоятельно, строит «космические» планы. Сам Круз, режиссер Даг Лайман и продюсер Кристофер МакКуорри провели онлайн-встречу с руководством крупной киностудии, в ходе которой творческая группа рассказала компании о своем намерении снять картину, несколько эпизодов из которой должны будут быть сняты на Международной космической станции. Получит ли Круз разрешение на выход в открытый космос, пока не известно, однако боссы компании всерьез задумались о проекте и даже предложили сумму на покрытие расходов, которая, по предварительным данным, составит $200 млн У «космического» кинопроекта пока нет даже сценария, однако это не помешало заинтересоваться проектом Илону Маску, который может стать партнером студии и взять часть расходов на себя. На данный момент нельзя сказать точно, когда начнется предпродакшн, так как Круз занят на других проектах еще как минимум на полтора года.
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Комментарии
Актеры , Том Круз , Даг Лайман , Кристофер Маккуорри
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