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Раскрыты заработки Сергея Гармаша 

Lenta.ru и ещё 6 3 часа назад
Раскрыты заработки Сергея Гармаша
Фото: Lenta.ru
Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».
Уточняется, что за последние пять лет покинувший «Современник» артист заключил десять крупных контрактов. В истории его ИП зафиксированы государственные закупки на общую сумму 98 миллионов 639 тысяч рублей.
Актер в основном работал в таких учреждениях культуры, как Воронежский концертный зал, Мариинский театр, Санкт-Петербургская филармония, Красноярский театр оперы и балета, Свердловская и Карельская филармонии. За каждый концерт или спектакль Гармашу платили от 160 до 299 тысяч рублей.
За 535 тысяч рублей актер дважды появился на сцене Красноярского театра в качестве чтеца — это самый дорогой контракт в его истории ИП. Во время гастролей ему также оплачивали авиабилеты бизнес-класса и четырехзвездочную гостиницу.
Гармаш заработал большую сумму не только благодаря театру, но и за счет рекламы. С 2016 по 2018 годы артист получил более 96 миллионов рублей за три рекламных заказа.
Ранее стало известно, что Сергей Гармаш со скандалом ушел из «Современника». Он объявил об этом посредством сообщения в общий чат сотрудников театра, где назвал сложившуюся в нем ситуацию чудовищной. «Идет расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни», — написал Гармаш.
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Актеры , Другое , Сергей Гармаш
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