Стали известны заработки Гармаша 

Стало известно, сколько зарабатывает российский актер Сергей Гармаш . Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Актер, недавно покинувший "Современник", за последние пять лет заключил десять крупных контрактов. В истории его ИП зафиксированы государственные закупки на сумму 98 миллионов 639 тысяч рублей.

За концерты и спектакли Сергею Гармашу платили от 160 до 299 тысяч рублей. Дважды актер выходил на сцену Красноярского театра за 535 тысяч рублей. Он выступал в качестве чтеца. Помимо гонорара, артисту оплачивали перелет в бизнес-классе и размещение в четырехзвездочной гостинице.

Кроме того, Гармаш делал рекламу. С 2016 по 2018 годы он заработал 96 миллионов рублей за три заказа.