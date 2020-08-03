Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Стали известны заработки Гармаша 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Стало известно, сколько зарабатывает российский актер Сергей Гармаш. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Актер, недавно покинувший "Современник", за последние пять лет заключил десять крупных контрактов. В истории его ИП зафиксированы государственные закупки на сумму 98 миллионов 639 тысяч рублей.
За концерты и спектакли Сергею Гармашу платили от 160 до 299 тысяч рублей. Дважды актер выходил на сцену Красноярского театра за 535 тысяч рублей. Он выступал в качестве чтеца. Помимо гонорара, артисту оплачивали перелет в бизнес-классе и размещение в четырехзвездочной гостинице.
Кроме того, Гармаш делал рекламу. С 2016 по 2018 годы он заработал 96 миллионов рублей за три заказа.
Ранее "Рамблер" сообщал, что представитель Гармаша объяснил уход актера из «Современника».
Актеры , Видео , Сергей Гармаш
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезда «Друзей» снимется в пятой части «Крика»
Звезда «Друзей» снимется в пятой части «Крика»
Little Big стала рекордсменом «Евровидения»
Little Big стала рекордсменом «Евровидения»
Рэперы 90-х появились благодаря гей-журналу
Рэперы 90-х появились благодаря гей-журналу
Видео
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
02:30
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
Сериалы
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
01:00
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
Фильмы
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Актеры, которые сыграли одну роль и исчезли
10:43
Актеры, которые сыграли одну роль и исчезли
Актеры
Фильмы, которые запрещены в современной России
12:40
Фильмы, которые запрещены в современной России
Фильмы
Как Шариков стал для актера счастьем и проклятьем
10:14
Как Шариков стал для актера счастьем и проклятьем
Актеры
Жигунов чуть не умер на съемках фильма
05:43
Жигунов чуть не умер на съемках фильма
Актеры
Ахеджакова разнесла Гармаша за уход из театра
03:06
Ахеджакова разнесла Гармаша за уход из театра
Актеры
Как кинокарьера чуть не убила Дрю Бэрримор
02:09
Как кинокарьера чуть не убила Дрю Бэрримор
Актеры
Как Алевтина Торсон стала Валентиной Леонтьевой
09:40
Как Алевтина Торсон стала Валентиной Леонтьевой
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение