По его словам, впервые он употребил алкоголь в возрасте 12 лет. Он и его друзья выпили бутылку виски, после чего устроили дебош на вечеринке. «Я выбежал на улицу, меня стошнило, затем я поскользнулся, разбил голову и забрызгал свою одежду кровью. На следующее утро я проснулся с ужасной головной болью, воняя рвотой, с огромным шрамом и воспоминаниями публичного унижения. И все, о чем я мог думать — не могу, ***** [черт возьми], дождаться, чтобы сделать это снова. Почему? Без понятия», — поведал Айзекс.