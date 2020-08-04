Почему из-за Никулина хотели посадить самолет 

Юрий Никулин — любимец советских зрителей. Его шутки сражали публику не только, когда он играл в кино или на сцене, но и в жизни. При этом иногда "жертвами" розыгрышей актера становились совершенно незнакомые люди. Однажды из-за юмора Никулина пилоту чуть ли не пришлось сажать самолет. "Рамблер" рассказывает, почему.

Как-то вместе с артистами цирка Никулин летел на гастроли в Австралию. Во время полета актер решил развлечь себя и окружающих. Он подозвал стюардессу и спросил:

«Как по-английски будет: "Я хочу попросить политического убежища?"».

Как вспоминал режиссер Алексей Герман , вопрос Никулина шокировал стюардессу, и она донесла о проблеме штурману. Тот пришел поприветствовать знаменитого артиста на борту и заодно поинтересоваться, зачем он задает странные вопросы про английский.

«А просто интересно, как это будет звучать: "Я хочу попросить политического убежища…"», — ответил Юрий Никулин.

Штурман ушел, и через какое-то время в салоне появился напуганный командир корабля. Артисты цирка не выдержали и засмеялись. Оказалось, члены экипажа уже начали паниковать из-за интереса Никулина. Они даже думали совершить экстренную посадку в аэропорту Ташкента, но правдоподобный розыгрыш актера вовремя раскрылся.