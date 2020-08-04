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Чем обернулась шутка Моргунова 

Анастасия Иванова 1 час назад
Евгений Моргунов — звезда советского экрана. Его вместе с Юрием Никулиным, Александром Демьяненко, Георгием Вициным обожали и продолжают обожать зрители. Как рассказывали коллеги артиста, Моргунов постоянно над кем-то подшучивал. "Рамблер" рассказывает, чем однажды обернулся один из его розыгрышей.
Еще до своей всесоюзной известности Моргунов любил кем-нибудь притвориться. У актера была красная корочка, которой он при удобном случае размахивал. Но, что там написано, никто так и не узнал: талантливому Моргунову верили безо всяких удостоверений.
Он мог подойти к прохожему и сказать: "Пройдемте". И послушные граждане, не сопротивляясь, шли за Моргуновым. А он, доходя до дома, говорил: "Зачем вы меня преследуете?". В такси актер мог приказать водителю гнаться за какой-нибудь машиной, в ресторане попросить столик, чтобы "тех граждан ничто не загораживало", а в троллейбусе проверять билеты у пассажиров и выгонять нарушителей.
Евгений Моргунов работал в Театре киноактера. Однажды к ним пришли с нежданной проверкой Вячеслав Молотов и Лазарь Каганович. Актер представился художественным руководителем и целый час беседовал с гостями о проблемах театра и перспективах кино. В разговоре Моргунов пожаловался на низкие зарплаты актеров, и попросил Моргунова и Кагановича их повысить. Настоящий худрук был шокирован, узнав о выходке артиста, но скоро поступил приказ об увеличении жалования сотрудникам.
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Актеры , Видео , Александр Демьяненко , Юрий Никулин , Евгений Моргунов , Лазарь Каганович , Георгий Вицин , Вячеслав Молотов
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