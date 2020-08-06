Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Кэмерон Диаз раскрыла причину ухода из кино 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Кэмерон Диаз раскрыла причину ухода из кино
Фото: Lenta.ru
Актриса Кэмерон Диаз раскрыла причину ухода из кино в интервью артистке Гвинет Пэлтроу. Их беседа опубликована на YouTube-канале goop.
Диаз заявила, что решила перестать работать, поскольку ей не понравилось, что она «отдает свою жизнь другим людям». «Когда ты снимаешься в кино… они владеют тобой. Ты на площадке 12 часов в день целыми месяцами. У тебя нет времени ни на что более. И я поняла, что я отдаю части своей жизни другим людям. Они забирают ее. Мне попросту нужно было взять ее обратно, взять на себя ответственность за свою жизнь», — сказала она.
Артистка объяснила, что с актерами во время съемок обращаются, как с детьми.

«Твоя жизнь становится очень узконаправленной. Все все для тебя делают, кругом о тебе заботятся, и я никогда не чувствовала себя по-настоящему комфортно из-за этого», — призналась она.

47-летняя Диаз снялась в таких картинах, как «Маска», «Мой ангел-хранитель», «Банды Нью-Йорка». Последний фильм с ее участием, мюзикл «Энни», вышел в 2014 году. В январе 2020-го она родила первенца, дочь Рэддикс, от гитариста рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена.
Видео дня. Что стало с актерами культового «Звездного десанта»
Смотреть фильм на
Последние новости
В российской соцсети появился инструмент для управления бизнесом В российской соцсети появился инструмент для управления бизнесом Россиянам предложили получить 10 миллионов долларов от Госдепартамента Россиянам предложили получить 10 миллионов долларов от Госдепартамента В России выявили 5267 новых случаев заражения коронавирусом В России выявили 5267 новых случаев заражения коронавирусом
Комментарии
Актеры , Энни , Мой ангел-хранитель , Маска , Банды Нью-Йорка , Кэмерон Диаз , Бенджи Мэдден , Гвинет Пэлтроу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как Моисеев вел себя с мужчинами на концертах
Как Моисеев вел себя с мужчинами на концертах
Комик рассказал о жизни с «доящей» его женой
Комик рассказал о жизни с «доящей» его женой
Российская актриса, признанная красавицей за границей
Российская актриса, признанная красавицей за границей
Видео
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
02:30
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
Сериалы
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
01:00
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
Фильмы
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Фильмы про кладоискателей, от которых не оторваться
10:59
Фильмы про кладоискателей, от которых не оторваться
Фильмы
Актеры, которые в детстве были «гадкими утятами»
03:42
Актеры, которые в детстве были «гадкими утятами»
Актеры
Актеры, которые зашли слишком далеко, готовясь к роли
11:38
Актеры, которые зашли слишком далеко, готовясь к роли
Актеры Фильмы
Что стало с актерами культового «Звёздного десанта»
06:27
Что стало с актерами культового «Звёздного десанта»
Фильмы Актеры
Что происходило на съёмочной площадке «Офицеров»
26:27
Что происходило на съёмочной площадке «Офицеров»
Фильмы Актеры
Латвийский актер, которого не надо было дублировать
08:37
Латвийский актер, которого не надо было дублировать
Актеры
56-летний Гордон тайно оставил молодую жену
03:04
56-летний Гордон тайно оставил молодую жену
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение