Актриса Кэмерон Диаз раскрыла причину ухода из кино в интервью артистке Гвинет Пэлтроу. Их беседа опубликована на YouTube-канале goop.
Диаз заявила, что решила перестать работать, поскольку ей не понравилось, что она «отдает свою жизнь другим людям». «Когда ты снимаешься в кино… они владеют тобой. Ты на площадке 12 часов в день целыми месяцами. У тебя нет времени ни на что более. И я поняла, что я отдаю части своей жизни другим людям. Они забирают ее. Мне попросту нужно было взять ее обратно, взять на себя ответственность за свою жизнь», — сказала она.
Артистка объяснила, что с актерами во время съемок обращаются, как с детьми.
«Твоя жизнь становится очень узконаправленной. Все все для тебя делают, кругом о тебе заботятся, и я никогда не чувствовала себя по-настоящему комфортно из-за этого», — призналась она.
47-летняя Диаз снялась в таких картинах, как «Маска», «Мой ангел-хранитель», «Банды Нью-Йорка». Последний фильм с ее участием, мюзикл «Энни», вышел в 2014 году. В январе 2020-го она родила первенца, дочь Рэддикс, от гитариста рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена.