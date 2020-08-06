Кэмерон Диаз раскрыла причину ухода из кино 

Диаз заявила, что решила перестать работать, поскольку ей не понравилось, что она «отдает свою жизнь другим людям». «Когда ты снимаешься в кино… они владеют тобой. Ты на площадке 12 часов в день целыми месяцами. У тебя нет времени ни на что более. И я поняла, что я отдаю части своей жизни другим людям. Они забирают ее. Мне попросту нужно было взять ее обратно, взять на себя ответственность за свою жизнь», — сказала она.

Артистка объяснила, что с актерами во время съемок обращаются, как с детьми.