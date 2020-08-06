Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Кэмерон Диаз объяснила уход из кино 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Голливудская актриса Кэмерон Диаз рассказала, почему она решила прекратить работу в кино. Об этом она сообщила в интервью Гвинет Пэлтроу, опубликованном наYouTube-канале goop.
Кэмерон Диаз призналась, что ей не нравится "отдавать свою жизнь другим людям".

"Когда ты снимаешься в кино… они владеют тобой. Ты на площадке 12 часов в день целыми месяцами. У тебя нет времени ни на что более. И я поняла, что я отдаю части своей жизни другим людям. Они забирают ее. Мне попросту нужно было взять ее обратно, взять на себя ответственность за свою жизнь", — поделилась актриса.

Она добавила, что никогда не чувствовала себя "по-настоящему комфортно" на съемках:

"Твоя жизнь становится очень узконаправленной. Все все для тебя делают, кругом о тебе заботятся".

Ранее "Рамблер" сообщал, что раскрыт тайный смысл "Матрицы".
Актеры , Видео , Матрица , Кэмерон Диаз , Гвинет Пэлтроу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как Моисеев вел себя с мужчинами на концертах
Как Моисеев вел себя с мужчинами на концертах
Российские актеры, которых сгубил алкоголь
Российские актеры, которых сгубил алкоголь
Герой «Поющих в терновнике» на самом деле любил мужчин
Герой «Поющих в терновнике» на самом деле любил мужчин
Видео
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
02:30
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
Сериалы
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
01:00
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
Фильмы
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Как Бондарчук взял безвестную балерину на роль Наташи
26:22
Как Бондарчук взял безвестную балерину на роль Наташи
Фильмы
Почему забыли звезду «Звёзд на крыльях»
05:35
Почему забыли звезду «Звёзд на крыльях»
Актеры
Кого скрывают «Уральские пельмени»
10:09
Кого скрывают «Уральские пельмени»
ТВ Актеры
Фильмы про кладоискателей, от которых не оторваться
10:59
Фильмы про кладоискателей, от которых не оторваться
Фильмы
Актеры, которые в детстве были «гадкими утятами»
03:42
Актеры, которые в детстве были «гадкими утятами»
Актеры
Актеры, которые зашли слишком далеко, готовясь к роли
11:38
Актеры, которые зашли слишком далеко, готовясь к роли
Актеры Фильмы
Что стало с актерами культового «Звёздного десанта»
06:27
Что стало с актерами культового «Звёздного десанта»
Фильмы Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение