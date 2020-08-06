Кэмерон Диаз объяснила уход из кино 

Голливудская актриса Кэмерон Диаз рассказала, почему она решила прекратить работу в кино. Об этом она сообщила в интервью Гвинет Пэлтроу, опубликованном наYouTube-канале goop.
Кэмерон Диаз призналась, что ей не нравится "отдавать свою жизнь другим людям".
"Когда ты снимаешься в кино… они владеют тобой. Ты на площадке 12 часов в день целыми месяцами. У тебя нет времени ни на что более. И я поняла, что я отдаю части своей жизни другим людям. Они забирают ее. Мне попросту нужно было взять ее обратно, взять на себя ответственность за свою жизнь", — поделилась актриса.
Она добавила, что никогда не чувствовала себя "по-настоящему комфортно" на съемках:
"Твоя жизнь становится очень узконаправленной. Все все для тебя делают, кругом о тебе заботятся".
Ранее "Рамблер" сообщал, что раскрыт тайный смысл "Матрицы".