Писательница Саша Грей, которая раньше снималась в фильмах для взрослых, сообщила, что за время работы в Голливуде встречала мерзкое отношение к людям, которое, по ее мнению, несравнимо с тем, что происходит в порноиндустрии. Об этом она рассказала в интервью The Daily Beast. Саша Грей поделилась, где она чаще всего сталкивалась с абьюзом:
«Голливуд. Не буду врать. У меня были куда худшие моменты в плане сексуальных домогательств там, чем когда-либо в индустрии фильмов для взрослых».
Писательница также добавила, что, работая в порно, она тоже сталкивалась с неприятными и неловкими ситуациями, однако они не сравнятся с голливудскими масштабами:
«Не смогу вспомнить, как часто люди, даже на встречах, пытались достать до моих трусов или наседали на меня, в совершенно ничем не вызванные моменты».
Девушка отметила, что чаще всего ей приходилось сталкиваться с домогательствами при общении с продюсерами и агентами. Напомним, что Грей за время работы в Голливуде успела сняться в фильме «Девушка по вызову» и сериале «Красавцы». Ранее «Рамблер» писал о том, что Кэмерон Диаз объяснила уход из кино.