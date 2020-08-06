Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Саша Грей рассказала о несравнимых с порно мерзостях в Голливуде 

Рамблер 2 часа назад
Писательница Саша Грей, которая раньше снималась в фильмах для взрослых, сообщила, что за время работы в Голливуде встречала мерзкое отношение к людям, которое, по ее мнению, несравнимо с тем, что происходит в порноиндустрии. Об этом она рассказала в интервью The Daily Beast. Саша Грей поделилась, где она чаще всего сталкивалась с абьюзом:

«Голливуд. Не буду врать. У меня были куда худшие моменты в плане сексуальных домогательств там, чем когда-либо в индустрии фильмов для взрослых».

Писательница также добавила, что, работая в порно, она тоже сталкивалась с неприятными и неловкими ситуациями, однако они не сравнятся с голливудскими масштабами:

«Не смогу вспомнить, как часто люди, даже на встречах, пытались достать до моих трусов или наседали на меня, в совершенно ничем не вызванные моменты».

Девушка отметила, что чаще всего ей приходилось сталкиваться с домогательствами при общении с продюсерами и агентами. Напомним, что Грей за время работы в Голливуде успела сняться в фильме «Девушка по вызову» и сериале «Красавцы». Ранее «Рамблер» писал о том, что Кэмерон Диаз объяснила уход из кино.
Комментарии 19
Актеры , Видео , Красавцы , Девушка по вызову , Кэмерон Диаз , Саша Грей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пытались достать до моих трусов или наседали на меня»
«Пытались достать до моих трусов или наседали на меня»
Как Моисеев вел себя с мужчинами на концертах
Как Моисеев вел себя с мужчинами на концертах
Российские актеры, которых сгубил алкоголь
Российские актеры, которых сгубил алкоголь
Видео
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
02:30
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
Сериалы
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
01:00
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
Фильмы
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Как Бондарчук взял безвестную балерину на роль Наташи
26:22
Как Бондарчук взял безвестную балерину на роль Наташи
Фильмы
Почему забыли звезду «Звёзд на крыльях»
05:35
Почему забыли звезду «Звёзд на крыльях»
Актеры
Кого скрывают «Уральские пельмени»
10:09
Кого скрывают «Уральские пельмени»
ТВ Актеры
Фильмы про кладоискателей, от которых не оторваться
10:59
Фильмы про кладоискателей, от которых не оторваться
Фильмы
Актеры, которые в детстве были «гадкими утятами»
03:42
Актеры, которые в детстве были «гадкими утятами»
Актеры
Актеры, которые зашли слишком далеко, готовясь к роли
11:38
Актеры, которые зашли слишком далеко, готовясь к роли
Актеры Фильмы
Что стало с актерами культового «Звёздного десанта»
06:27
Что стало с актерами культового «Звёздного десанта»
Фильмы Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение