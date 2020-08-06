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Самые смешные фильмы с Анной Семенович в главных ролях 

Анастасия Иванова 1 час назад
Комедийные фильмы с Анной Семенович в главной роли
Фото: кадр из к/ф "Гитлер капут!"
Анну Семенович обожают отечественные мужчины за вокальные данные, актерский талант, доброе сердце и, конечно же, за шикарную фигуру. Кстати, до сих пор певица не состоит в браке, потому что предпочитает жить для себя и еще больше провоцирует одиноких мужчин на комплименты. "Рамблер" собрал несколько фильмов с Семенович в главных ролях.

"Гитлер капут!"

кадр из к/ф "Гитлер капут!"
Нетипичная для нашего кинематографа пародия на военное время. Русский агент — строго засекреченный шпион Шура Осечкин, он же штандартенфюрер СС Олаф Шуренберг, ведет подрывную деятельность в ставке Гитлера. Очередное задание он должен выполнить с новой помощницей, о которой мечтает каждый.

"Большая ржака"

кадр из к/ф "Большая ржака"
Фильм о простой русской жадности. Два друга, работающие на региональном ТВ, решает сделать шоу, участники которого должны отыскать золото Колчака. Герои вливаются в гонку, правда, он еще не знают, что искать им особо нечего. Снимали фильм, кстати, бывшие участники КВН.

"Укрощение строптивых"

кадр из к/ф "Укрощение строптивых"
Отличный фильм для современных условий. Модная блондинка с чихуахуа в сумке и богатым бойфрендом оказываются в Тайге и в прямом смысле познают все прелести внутреннего туризма. Удастся ли городским жителям пройти все испытания или же герои дадут слабину? Узнаете, когда пройдете все испытания вместе с веселыми персонажами фильма.
Видео дня. Что стало с актерами культового «Звездного десанта»
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Комментарии 3
Актеры , Гитлер капут! , Укрощение строптивой , Анна Семенович
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