Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Саша Грей объяснила желание сниматься в порно 

Lenta.ru 1 час назад
Саша Грей объяснила желание сниматься в порно
Фото: Lenta.ru
Бывшая порноактриса Саша Грей в интервью The Daily Beast объяснила, почему начала сниматься в откровенных фильмах. По словам стримерши и писательницы, ее мотивировало желание бороться со стереотипами, связанными с женской сексуальностью.
Грей заявила, что попала в индустрию не ради денег. При этом она признала, что за свою короткую карьеру привлекла очень много внимания и начала смотреть на вещи как бизнесвумен.

«Я начала делать упор на том, чтобы делать что-то свое, чтобы режиссировать и продюссировать свои собственные фильмы. Моя первая и единственная компания прогорела, и я решила двигаться дальше»,

— отметила актриса.
Она заметила, что в первую очередь хотела бороться с общепринятым мнением о том, что может позволить себе женщина в контексте секса.

«Позднее этот вопрос стал касаться не только женщин. Все это было о том, как заставить людей поверить в себя и поверить в право на голос»,

— заявила Грей.
Актриса подчеркнула, что не каждый обязан «идти по такому пути».

«Но я надеюсь, это дает людям силу, позволяет не стыдиться и не извиняться»,

— продолжила актриса, отметив, что мужчины могли себе позволить подобное с давних времен.
Саша Грей начала карьеру в порно в 18-летнем возрасте. Она становилась победительницей многих престижных в индустрии премий. В 2011 году американка объявила об уходе из порно. С того момента Грей написала несколько книг, а также занималась общественной деятельностью. Также она регулярно проводит игровые стримы на Twitch.
Видео дня. Как Бондарчук взял безвестную балерину на роль Наташи
Смотреть фильм на
Последние новости
Минобороны России впервые раскрыло условия нанесения ядерного удара Минобороны России впервые раскрыло условия нанесения ядерного удара Арест россиян из ЧВК Вагнера в Минске оказался провокацией спецслужб Украины Арест россиян из ЧВК Вагнера в Минске оказался провокацией спецслужб Украины В Москве умерли еще 12 человек с коронавирусом В Москве умерли еще 12 человек с коронавирусом
Комментарии 3
Актеры , Саша Грей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как Моисеев вел себя с мужчинами на концертах
Как Моисеев вел себя с мужчинами на концертах
«Пытались достать до моих трусов или наседали на меня»
«Пытались достать до моих трусов или наседали на меня»
Почему Светлана Аманова осталась актрисой одной роли
Почему Светлана Аманова осталась актрисой одной роли
Видео
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
02:30
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
Сериалы
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
01:00
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
Фильмы
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Киносцены, которые перешли границу дозволенного
11:31
Киносцены, которые перешли границу дозволенного
Фильмы
Как Бондарчук взял безвестную балерину на роль Наташи
26:22
Как Бондарчук взял безвестную балерину на роль Наташи
Фильмы
Почему забыли звезду «Звёзд на крыльях»
05:35
Почему забыли звезду «Звёзд на крыльях»
Актеры
Кого скрывают «Уральские пельмени»
10:09
Кого скрывают «Уральские пельмени»
ТВ Актеры
Фильмы про кладоискателей, от которых не оторваться
10:59
Фильмы про кладоискателей, от которых не оторваться
Фильмы
Актеры, которые в детстве были «гадкими утятами»
03:42
Актеры, которые в детстве были «гадкими утятами»
Актеры
Актеры, которые зашли слишком далеко, готовясь к роли
11:38
Актеры, которые зашли слишком далеко, готовясь к роли
Актеры Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение