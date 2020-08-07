Актриса Саша Грей обрела популярность после съемок в фильмах для взрослых. Она рассказала, что сподвигло ее сниматься в кино такого жанра.

По словам порнозвезды, ее мотивировали не деньги, а желание бороться со стереотипами относительно женской сексуальности. Грей не могла смириться с общепринятым мнением о том, что могут себе позволять делать девушки в постели.

«Позднее этот вопрос стал касаться не только женщин. Все это было о том, как заставить людей поверить в себя и поверить в право на голос»,

— отметила Саша в интервью The Daily Beast.

Тем не менее, актриса подчеркнула, что не каждый обязан «идти по такому пути». Но Грей надеется, что ее пример дает людям силу, позволяет не стыдиться и не извиняться.