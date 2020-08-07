Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Саша Грей рассказала, почему стала сниматься в порно 

Рамблер 5 часов назад
Актриса Саша Грей обрела популярность после съемок в фильмах для взрослых. Она рассказала, что сподвигло ее сниматься в кино такого жанра.
По словам порнозвезды, ее мотивировали не деньги, а желание бороться со стереотипами относительно женской сексуальности. Грей не могла смириться с общепринятым мнением о том, что могут себе позволять делать девушки в постели.

«Позднее этот вопрос стал касаться не только женщин. Все это было о том, как заставить людей поверить в себя и поверить в право на голос»,

— отметила Саша в интервью The Daily Beast.
Тем не менее, актриса подчеркнула, что не каждый обязан «идти по такому пути». Но Грей надеется, что ее пример дает людям силу, позволяет не стыдиться и не извиняться.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Саша Грей рассказала о несравнимых с порно мерзостях в Голливуде.
Актеры , Видео , Саша Грей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пытались достать до моих трусов или наседали на меня»
«Пытались достать до моих трусов или наседали на меня»
Как Моисеев вел себя с мужчинами на концертах
Как Моисеев вел себя с мужчинами на концертах
Российские актеры, которых сгубил алкоголь
Российские актеры, которых сгубил алкоголь
Видео
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
02:30
Безруков показал редкие фото со съемок «Бригады»
Сериалы
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
01:00
Как Трамп снялся в фильме для взрослых
Фильмы
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
08:16
Каким был первый фильм, снятый в Российской империи
Фильмы
Почему Сергея Шакурова хотели изгнать из кино
26:04
Почему Сергея Шакурова хотели изгнать из кино
Актеры
Что стало с Родионом Нахапетовым в США
13:31
Что стало с Родионом Нахапетовым в США
Актеры
Как придумали легендарного «Безумного Макса»
10:37
Как придумали легендарного «Безумного Макса»
Фильмы
Как Александр Мохов обворожил 16-летнюю студентку
03:13
Как Александр Мохов обворожил 16-летнюю студентку
Актеры
Киносцены, которые перешли границу дозволенного
11:31
Киносцены, которые перешли границу дозволенного
Фильмы
Как Бондарчук взял безвестную балерину на роль Наташи
26:22
Как Бондарчук взял безвестную балерину на роль Наташи
Фильмы
Почему забыли звезду «Звёзд на крыльях»
05:35
Почему забыли звезду «Звёзд на крыльях»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение