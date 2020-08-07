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Что стало с Родионом Нахапетовым в США 

Елена Красовская 4 часа назад
Смотрите видео и узнайте о жизни актёра и режиссёра Родиона Нахапетова. Родион и его супруга Вера Глаголева были одной из самых красивых пар советского кино, но в конце девяностых актёр, который уже не видел перспектив на родине, попытался найти себя в США. Ему удалось начать кинокарьеру за океаном, но одновременно распалась и его семья. Как складывалась жизнь Родиона в США, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, почему актриса, сыгравшая в «Спортлото-82», не повторила успех звёздной роли.
Актеры , Видео , Вера Глаголева , Родион Нахапетов
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