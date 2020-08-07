Что стало с Родионом Нахапетовым в США 

Смотрите видео и узнайте о жизни актёра и режиссёра Родиона Нахапетова. Родион и его супруга Вера Глаголева были одной из самых красивых пар советского кино, но в конце девяностых актёр, который уже не видел перспектив на родине, попытался найти себя в США. Ему удалось начать кинокарьеру за океаном, но одновременно распалась и его семья. Как складывалась жизнь Родиона в США, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, почему актриса, сыгравшая в «Спортлото-82», не повторила успех звёздной роли.