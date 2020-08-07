Многие актеры пробиваются в большое кино благодаря своему таланту, но некоторые из них в поисках легких денег не отказывают себе в другом заработке. Так, некоторые звезды начинали карьеру в фильмах других жанров. "Рамблер" рассказывает, кто запятнал свою репутацию еще до Голливуда.

Камерон Диаз

Актриса получила известность благодаря роли в фильме "Маска" . Когда на горизонте появилось новое лицо, журналисты начали искать о ней информацию и нашли взрослое кино с участием девушки. Она снялась в одном из роликов, когда ей было всего 19 лет, но сама Диаз никогда не комментировала этот факт из своей биографии.

Биография актрисы трагична и напоминает сюжет для драматического фильма. Она выпустила автобиографию, в которой рассказала, что в юности мать продала ее владельцу ночного клуба. С тех пор жизнь девушки пошла по наклонной и в поисках заработка она снималась во взрослых фильмах. После того, как Мур стала успешной актрисой, ей пришлось приложить немало усилий, чтобы неприятные видео с ее участием были удалены из Сети.

Исполнительница роли агента Скалли из "Секретных материалов" тоже попалась журналистам из-за своего темного прошлого. В Сеть утекли ролики с таким содержанием, что сами они до сих пор запрещены в ряде стран. Конечно, тему начала своей карьеры Андерсон обсуждать не любит и комментариев не дает, но и не отрицает, что в ее жизни был период, когда ей пришлось раскрепоститься.