Фильмы с Джонни Деппом, которые вы могли пропустить 

Кадр из фильма «Мордекай»

Неотразимый Чарльз Мордекай путешествует по всему миру, чтобы раздобыть украденную картину. По слухам, на оборотной стороне полотна написан код доступа к банковской ячейке, наполненной нацистским золотом. Главному герою приходится улаживать дела с русскими, британской разведкой и международным террористом. А компанию Мордекаю составит его жена, роль которой исполнила Гвинет Пэлтроу

«Чем дальше в лес…»

Кадр из фильма «Чем дальше в лес…»

Эмили Блант, По сюжету, на пекаря и его жену злая ведьма наложила заклятие бездетности. И тогда супруги отправляются в лес, чтобы найти для колдуньи четыре вещи, получив которые, она обещает снять заклинание. В мюзикле Джонни Депп исполнил роль волка. В картине также снялись Мерил Стрип Джеймс Корден и многие другие.

«Искусство заключать сделки»

Кадр из фильма «Искусство заключать сделки»

Комедийный фильм, основанный на одноименной книге Дональда Трампа , которую он написал за 30 лет до избрания в президенты США. Джонни Депп, конечно же, исполнил в картине главную роль.

«В ожидании варваров»

Кадр из фильма «В ожидании варваров»

До верхушки империи доходят слухи, что местные племена, которых называют варварами, готовят восстание. В пограничный город-крепость на юной окраине прибывает полковник Джолл, коль которого исполнил Джонни Депп. Он допрашивает заключенных, безжалостно пытает и убивает пленных туземцев.