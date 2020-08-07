Фильмы с Джонни Деппом, которые вы могли пропустить 

Джонни Депп — один из самых востребованных актеров Голливуда. За его спиной роли в таких фильмах, как «Убийство в Восточном экспрессе», «Пираты Карибского моря», «Фантастические твари и где они обитают», «Чарли и шоколадная фабрика» и множество других. И пусть актер пока и не получил премию «Оскар», он не перестает удивлять фанатов своими перевоплощениями. «Рамблер» сделал подборку малоизвестных ролей Джонни Деппа.
Кадр из фильма «Мордекай»
Неотразимый Чарльз Мордекай путешествует по всему миру, чтобы раздобыть украденную картину. По слухам, на оборотной стороне полотна написан код доступа к банковской ячейке, наполненной нацистским золотом. Главному герою приходится улаживать дела с русскими, британской разведкой и международным террористом. А компанию Мордекаю составит его жена, роль которой исполнила Гвинет Пэлтроу.
«Чем дальше в лес…»
Кадр из фильма «Чем дальше в лес…»
По сюжету, на пекаря и его жену злая ведьма наложила заклятие бездетности. И тогда супруги отправляются в лес, чтобы найти для колдуньи четыре вещи, получив которые, она обещает снять заклинание. В мюзикле Джонни Депп исполнил роль волка. В картине также снялись Мерил Стрип, Эмили Блант, Джеймс Корден и многие другие.
«Искусство заключать сделки»
Кадр из фильма «Искусство заключать сделки»
Комедийный фильм, основанный на одноименной книге Дональда Трампа, которую он написал за 30 лет до избрания в президенты США. Джонни Депп, конечно же, исполнил в картине главную роль.
«В ожидании варваров»
Кадр из фильма «В ожидании варваров»
До верхушки империи доходят слухи, что местные племена, которых называют варварами, готовят восстание. В пограничный город-крепость на юной окраине прибывает полковник Джолл, коль которого исполнил Джонни Депп. Он допрашивает заключенных, безжалостно пытает и убивает пленных туземцев.