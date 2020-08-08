Кузнецова рассказала, как соблазняла Прилучного

Актриса Агния Кузнецова вспомнила, как на съемках сериала «Желтый глаз тигра» ее героиня, избалованная московская барышня Татьяна, соблазняла актера Павла Прилучного. Он сыграл в полюбившейся ленте одну из главных ролей, подполковника ФСБ Сергея Звягинцева. Как отметила Кузнецова, ее героиня родилась в богатой семье и не привыкла в своей жизни к отказам.

«У нее есть ощущение некой вседозволенности. Это просто привычка — получать все, что хочется. Сергей, герой Павла Прилучного, ей очень понравился, и она хочет его забрать — как игрушку».

Агния Кузнецова Как заметила актриса, ей всегда по душе играть таких «девочек-оторв». Они, по ее словам, очень кокетливые, классные и интересные.

Кстати, по сюжету героиня Агнии Кузнецовой со временем превращается в добрую девушку, которая хочет помочь даже малознакомым людям, сообщает «Собеседник».

Сериал «Желтый глаз тигра» вышел на экраны в 2018 году. Он повествует о реальных событиях, которые происходили в постсоветской России в «лихие девяностые» при добыче янтаря в Калининграде.