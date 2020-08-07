Абсолютное искушение Шарлиз Терон

7 августа голливудская актриса Шарлиз Терон отмечает день рождения. Белокурая красавица из ЮАР стала первой актрисой, родившейся на африканском материке, которая получила премию «Оскар» . Несмотря на свою утонченную внешность, актриса с удовольствием экспериментирует в кадре, не боясь показаться непривлекательной.

Самые престижные кинонаграды она получила за роль серийной убийцы Эйлин Уорнос в фильме «Монстр» . Чтобы добиться сходства с прототипом, Шарлиз решилась на кардинальные изменения во внешности. Впоследствии актриса еще не раз до неузнаваемости перевоплощалась на экране.

Однако есть в ее фильмографии и роли, которые подчеркивают ее красоту. «Рамблер» вспомнил несколько таких работ.

Этот культовый фильм принес молодой Шарлиз Терон первую известность. Она сыграла Мэри Энн, жену преуспевающего молодого адвоката Кевина ( Киану Ривз ), который получает щедрое предложение от могущественного Джона Милтона, главы юридической корпорации, занимающейся защитой интересов миллионеров. Очень скоро Мэри Энн понимает, что их благодетель чрезвычайно опасен.

Кадр из фильма "Адвокат дьявола"

Воспитанник приюта Гомер Уэллс ( Тоби Магуайр ) помогает доктору Ларчу ( Майкл Кейн ) делать операции по прерыванию беременности. Знакомство с Кэнди (Шарлиз Терон) и ее возлюбленным Уолли Уортингтон ( Пол Радд ) круто меняет его жизнь. Уолли уходит на фронт сражаться с японцами, а Кэнди приглашает Гомера в поместье на берегу моря.

«Голова в облаках»

Чувственная Джильда (Шарлиз Терон) живет одним днем, оставаясь неуловимой для Гая Мейлона ( Стюарт Таунсенд ). Она влюбляется в мужчин и женщин, путешествует и не думает ни о чем серьезном. Но их пути постоянно пересекаются. Возникает даже любовный треугольник, в котором Гай вынужден делить Джильду с Мией ( Пенелопа Крус ). Но за окном тридцатые и приближающаяся гроза положит конец беспечной жизни Джильды, Гая и Мии.

Кадр из фильма "Жизнь и смерть Питера Селлерса"

«Жизнь и смерть Питера Селлерса»

В биографической картине о британском актере Питере Селлерсе Шарлиз Терон сыграла одну из самых красивых женщин своего времени, шведскую модель Бритт Экланд. И актриса ни в чем не уступает своей героине.

«Белоснежка и охотник»

Если эта лента и запомнится, то только совершенной красотой злой королевы Равенны, которая с легкостью переигрывает и Белоснежку ( Кристен Стюарт ), и всех остальных. И лишь сказочная условность заставляет верить нас в тот факт, что Белоснежка прекраснее злой королевы.

«Миллион способов потерять голову»

В этой черной комедии, высмеивающей все штампы вестерна, Шарлиз Терон также иронично переосмысливает образ роковой блондинки, но при этом все равно остается соблазнительной. Особенно в бальном платье «в стиле Джейн Остин».