Джаред Лето сыграет Энди Уорхола 

Американский музыкант и актёр Джаред Лето исполнит главную роль в биографическом фильме о художнике, дизайнере и режиссёре Энди Уорхоле. Об этом Лето сообщил на своей странице в Instagram.

«Да, я действительно буду играть Энди Уорхола в предстоящем фильме. Я очень благодарен и рад такой возможности», — заявил артист.

Также Лето напомнил, что недавно (6 августа) был день рождения Уорхола.

«С прошедшим днём рождения тебя, Энди. Нам не хватает тебя и твоего гения», — написал музыкант.

Подробности грядущего фильма пока держатся в секрете, однако информация об участии Джареда Лето в посвящённом культовому художнику проекте появилась ещё в 2016 году. Тогда предполагалось, что фильм под названием «Уорхол» будет основан на книге Виктора Бокриса «Уорхол. Биография», а адаптацией произведения займётся сценарист Теренс Уинтер , работавший среди прочего над картиной «Волк с Уолл-стрит» и сериалом «Клан Сопрано»

Джаред Лето должен был сыграть в ленте главную роль, а также наряду с Майклом Де Лука ( «Социальная сеть» «Плезантвиль» ) выступить в качестве продюсера картины.

Как отмечает The Hollywood Reporter, Лето и Де Лука планировали выпустить на экраны не малобюджетный инди-фильм, а масштабный проект.

Однако после первого анонса в 2016 году новости о проекте перестали поступать.

Легенда XX века

Энди Уорхол был одним из самых известных художников своего времени. Он сыграл большую роль в становлении поп-арта. В числе наиболее узнаваемых проектов Уорхола — «32 банки супа Кэмпбелл», а также «Диптих Мэрилин».

Уорхол срежессировал нескольких десятков фильмов. Также он неоднократно появлялся на большом экране, а в таких лентах, как «Тутси» и «Кокаиновые ковбои», играл самого себя.

После смерти Энди Уорхола в 1987 году о его жизни было снято несколько документальных и художественных фильмов.

Картина Джорджа Хикенлупера «Я соблазнила Энди Уорхола» 2006 года посвящена отношениям художника с его музой, американской актрисой Эди Седжвик. Уорхола сыграл британский актёр Гай Пирс, а Седжвик — Сиенна Миллер . Лента была неплохо встречена зрительской аудиторией, однако получила преимущественно негативные оценки критиков: её рейтинг на сайте Rotten Tomatoes составляет всего 20%. Многие называли фильм неубедительным и беспорядочным.

Режиссёр Джулиан Шнабель в своей ленте «Баския» 1996 года сосредоточился на жизни и творчестве американского художника-неоэкспрессиониста Жана-Мишеля Баския в исполнении Джеффри Райта , однако одним из центральных действующих лиц фильма стал Энди Уорхол. Его сыграл музыкант Дэвид Боуи. Картина была представлена в основной программе Венецианского кинофестиваля и претендовала на главный приз смотра — «Золотого льва».