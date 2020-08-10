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Джаред Лето сыграет Энди Уорхола 

RT на русском и ещё 7 2 часа назад
Джаред Лето сыграет Энди Уорхола
Фото: RT на русском
Американский музыкант и актёр Джаред Лето исполнит роль Энди Уорхола в новом биографическом фильме. О жизни и творчестве культового художника и режиссёра уже снято несколько документальных и игровых картин. Образ Уорхола на большом экране в разное время воплощали Дэвид Боуи, Гай пирс, Джаред Харрис и другие актёры.
Американский музыкант и актёр Джаред Лето исполнит главную роль в биографическом фильме о художнике, дизайнере и режиссёре Энди Уорхоле. Об этом Лето сообщил на своей странице в Instagram.

«Да, я действительно буду играть Энди Уорхола в предстоящем фильме. Я очень благодарен и рад такой возможности», — заявил артист.

Также Лето напомнил, что недавно (6 августа) был день рождения Уорхола.

«С прошедшим днём рождения тебя, Энди. Нам не хватает тебя и твоего гения», — написал музыкант.

Подробности грядущего фильма пока держатся в секрете, однако информация об участии Джареда Лето в посвящённом культовому художнику проекте появилась ещё в 2016 году. Тогда предполагалось, что фильм под названием «Уорхол» будет основан на книге Виктора Бокриса «Уорхол. Биография», а адаптацией произведения займётся сценарист Теренс Уинтер, работавший среди прочего над картиной «Волк с Уолл-стрит» и сериалом «Клан Сопрано».
Джаред Лето должен был сыграть в ленте главную роль, а также наряду с Майклом Де Лука («Социальная сеть», «Плезантвиль») выступить в качестве продюсера картины.
Как отмечает The Hollywood Reporter, Лето и Де Лука планировали выпустить на экраны не малобюджетный инди-фильм, а масштабный проект.
Однако после первого анонса в 2016 году новости о проекте перестали поступать.
Актёр Джаред Лето давно известен своим талантом перевоплощения. В его послужном списке более 40 ролей: начиная от суперзлодея Джокера в боевике «Отряд самоубийц» и заканчивая трансвеститом Рэйоном в драме «Далласский клуб покупателей» — за эту работу актёр был удостоен премии «Оскар».

Легенда XX века

Энди Уорхол был одним из самых известных художников своего времени. Он сыграл большую роль в становлении поп-арта. В числе наиболее узнаваемых проектов Уорхола — «32 банки супа Кэмпбелл», а также «Диптих Мэрилин».
Уорхол срежессировал нескольких десятков фильмов. Также он неоднократно появлялся на большом экране, а в таких лентах, как «Тутси» и «Кокаиновые ковбои», играл самого себя.
После смерти Энди Уорхола в 1987 году о его жизни было снято несколько документальных и художественных фильмов.
Картина Джорджа Хикенлупера «Я соблазнила Энди Уорхола» 2006 года посвящена отношениям художника с его музой, американской актрисой Эди Седжвик. Уорхола сыграл британский актёр Гай Пирс, а Седжвик — Сиенна Миллер. Лента была неплохо встречена зрительской аудиторией, однако получила преимущественно негативные оценки критиков: её рейтинг на сайте Rotten Tomatoes составляет всего 20%. Многие называли фильм неубедительным и беспорядочным.
Режиссёр Джулиан Шнабель в своей ленте «Баския» 1996 года сосредоточился на жизни и творчестве американского художника-неоэкспрессиониста Жана-Мишеля Баския в исполнении Джеффри Райта, однако одним из центральных действующих лиц фильма стал Энди Уорхол. Его сыграл музыкант Дэвид Боуи. Картина была представлена в основной программе Венецианского кинофестиваля и претендовала на главный приз смотра — «Золотого льва».
Ещё одним ярким игровым проектом про Уорхола стал фильм Мэри Хэррон «Я стреляла в Энди Уорхола» 1996 года. В его основу легла история радикальной феминистки Валери Соланас, совершившей покушение на художника в 1968 году. Уорхол выжил после пулевого ранения, а давать показания против Соланас отказался. Главные роли в картине исполили Лили Тейлор и Джаред Харрис.
Энди Уорхол появлялся как персонаж и в других фильмах и сериалах. В разные годы его играли Криспин Гловер («Дорз»), Грег Трэвис («Хранители»), Билл Хейдер («Люди в чёрном 3»), Том Митен («Роскошная комедия Ноэля Филдинга»), Джон Кэмерон Митчелл («Винил»), Эван Питерс («Американская история ужасов») и Кэри Элвес («Клуб миллиардеров»).
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