Многие актеры отказываются сниматься в фильмах ужасов из-за того, что некоторые их коллеги, которые принимали участие в подобных съемках, умирали. «Рамблер» сделал подборку кинолент, с которыми связаны трагические истории.

Первая часть «Полтергейста» вышла в 1982 году, а последняя в 1988 году. За эти шесть летончались с чектыре актера, связанные с франшизой.

Актриса Доминик Данн вечером 30 октября 1982 года репетировала сцену из «Полтергейста 2». В это время к ней приехал ее бывший молодой человек Джон Суини . Пара начала ссориться, Суини напал на девушку и попытался ее задушить. Через пять дней Доминик Данн умерла, не выходя из комы. Убийца был осужден всего на шесть лет.

Джулиан Бек , который исполнил роль священника, скончался от рака в 1985 году — за несколько месяцев до окончания съемок второй части фильма. Режиссер принял решение продолжить работу с искусственно созданным двойником актера.

Актер Уилл Сэмпсон из второй части «Полтергейста» умер через полтора месяца после операции по пересадке сердца в 1987 году.

12-летняя актриса из третьей части «Полтергейста» скончалась в 1988 году. Причиной смерти девочки стал инфаркт миокарда, вызванный септическим шоком из-за стеноза кишечника.

Кадр из фильма «Изгоняющий дьвола»

Джек МакГоурэн сыграл в одном из эпизодов фильма. Он скончался сразу после завершения съемок от сердечного приступа. Трагедия также настигла семью актрисы Мерседес Мак-Кэмбридж, которая озвучивала демона Пазузу. В 1987 году ее сын убил свою жену и ребенка, а затем покончил с собой.

Кадр из фильма «Сумеречная зона»