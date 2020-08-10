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Фильмы ужасов, после съемок которых умерли актеры 

Анастасия Иванова 1 час назад
Многие актеры отказываются сниматься в фильмах ужасов из-за того, что некоторые их коллеги, которые принимали участие в подобных съемках, умирали. «Рамблер» сделал подборку кинолент, с которыми связаны трагические истории.

«Полтергейст»

Первая часть «Полтергейста» вышла в 1982 году, а последняя в 1988 году. За эти шесть летончались с чектыре актера, связанные с франшизой.
Актриса Доминик Данн вечером 30 октября 1982 года репетировала сцену из «Полтергейста 2». В это время к ней приехал ее бывший молодой человек Джон Суини. Пара начала ссориться, Суини напал на девушку и попытался ее задушить. Через пять дней Доминик Данн умерла, не выходя из комы. Убийца был осужден всего на шесть лет.
Джулиан Бек, который исполнил роль священника, скончался от рака в 1985 году — за несколько месяцев до окончания съемок второй части фильма. Режиссер принял решение продолжить работу с искусственно созданным двойником актера.
Актер Уилл Сэмпсон из второй части «Полтергейста» умер через полтора месяца после операции по пересадке сердца в 1987 году.
12-летняя актриса из третьей части «Полтергейста» скончалась в 1988 году. Причиной смерти девочки стал инфаркт миокарда, вызванный септическим шоком из-за стеноза кишечника.

«Изгоняющий дьявола»

Кадр из фильма «Изгоняющий дьвола»
Джек МакГоурэн сыграл в одном из эпизодов фильма. Он скончался сразу после завершения съемок от сердечного приступа. Трагедия также настигла семью актрисы Мерседес Мак-Кэмбридж, которая озвучивала демона Пазузу. В 1987 году ее сын убил свою жену и ребенка, а затем покончил с собой.

«Сумеречная зона»

Кадр из фильма «Сумеречная зона»
Продюсером и одним из режиссеров фильма «Сумеречная зона» выступил Стивен Спилберг. На съемках одной из сцен случилась трагедия. Так случилось, что взрыв пиротехники повредил хвостовой винт вертолета, который был задействован в съемках, и он стал падать в озеро. От удара лопастями прямо на месте скончались трое актеров — 53-летний Вик Морроу, семилетний Мика Дин Ли и шестилетняя Рене Шин-Йи Чен. Создатели фильма престали перед судом. Обвинения в непредумышленном убийстве были сняты.
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Актеры , Видео , Сумеречная зона , Полтергейст , Изгоняющий дьявола , Стивен Спилберг , Джулиан Бек , Джон Суини , Доминик Данн , Уилл Сэмпсон
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