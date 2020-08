Фильм «Молчание ягнят» вышел на экраны в 1990 году. Картина стала лауреатом премии «Оскар» в пяти номинациях. «Рамблер» расскажет, как изменились исполнители главных ролей за 30 лет.

Кадр из фильма «Молчание ягнят», globallookpress.com

В 1992 году актер получил премию «Оскар» за роль маньяка-убийцы Ганнибала Лектера в «Молчании ягнят». Это его единственная статуэтка самой престижной премии. Позднее он лишь был в числе номинантов за фильмы «На исходе дня» , «Никсон», «Амистад» и «Два папы».

За всю карьеру Энтони срежиссировал два фильма — «Август» , по мотивам произведения Антона Чехова «Дядя Ваня», в 1996 году и артхаусный «Вихрь» в 2007 году.

Помимо актерской карьеры, Хопкинс является автором ряда произведений для фортепиано и скрипки с оркестром. Одно из его популярных в узких кругах произведений — And The Waltz Goes On.

Актер был трижды женат. От первого брака с актрисой Петронеллой Баркер , с которой они были официально женаты с 1996 по 1972 годы, у него есть дочь Эбигейл. Во второй раз Хопкинс женился на бухгалтере Дженнифер Линтон. Их союз длился с 1973 по 2002 годы.

Сейчас 82-летний Энтони женат на актрисе Стелле Арройяве. По словам актера, они познакомились в антикварном магазине в Лос-Анджелесе и поженились в 2004 году.

Последний фильм с участием Энтони Хопкинса вышел в 2020 году — «Отец». Премьера в России запланирована на 28 января 2021 года.

Кадр из фильма «Молчание ягнят», globallookpress.com

Джоди также получила «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль» за фильм «Молчание ягнят». Ранее она также была удостоена статуэтки за роль в картине «Обвиняемые».

«Оранжевый — хит сезона». Актриса девять раз пробовала свои силы в качестве режиссера. Под ее руководством вышли такие популярные сериалы, как «Черное зеркало», «Карточный домик»

У Джоди Фостер двое сыновей — Чарльз и Кристофер. В 2007 году актриса объявила, что уже 14 лет состоит в отношениях с продюсером Синди Бернард. Через полгода после заявления пара рассталась.

В 2014 году стало известно, что Фостер вступила в однополый брак с фотографом и актрисой Александрой Хедисон

Сейчас Джоди продолжает работать в сфере кино и телевидения. На 2021 год запланирована премьера фильма «Заключенный номер 760» с Фостер в главной роли.