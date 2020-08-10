В этом году на экраны выйдет драма «Китобой». Сценарий к ней писал ученик режиссера Алексея Учителя Филипп Юрьев . По сюжету у главного героя появляется интернет, который меняет его жизнь. Парень влюбляется в девушку из видеочата, которую и должна была сыграть Асмус.

Актриса вновь должна была появиться в откровенной сцене. Она даже подтвердила свое участие в картине в роли девушки из секс-чата.

Но после выхода на экраны картины «Текст», где Кристина играла в обнаженных сценах с Иваном Янковским , актриса начала сомневаться в своем решении.

Как рассказал режиссер Алексей Учитель «Комсомольской правде», ему позвонил агент Асмус и сказал, что она не может сняться в откровенной сцене. Тот уговорил их прийти на студию и посмотреть 10 минут фильма, и согласилась. Ради приличия режиссер задал актрисе вопрос, не боится ли она, что ее снова "будут полоскать".