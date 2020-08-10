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Учитель рассказал, как Асмус согласилась сыграть девушку из секс-чата 

Анастасия Иванова 25 минут назад
В этом году на экраны выйдет драма «Китобой». Сценарий к ней писал ученик режиссера Алексея Учителя Филипп Юрьев. По сюжету у главного героя появляется интернет, который меняет его жизнь. Парень влюбляется в девушку из видеочата, которую и должна была сыграть Асмус.
Актриса вновь должна была появиться в откровенной сцене. Она даже подтвердила свое участие в картине в роли девушки из секс-чата.
Но после выхода на экраны картины «Текст», где Кристина играла в обнаженных сценах с Иваном Янковским, актриса начала сомневаться в своем решении.
Как рассказал режиссер Алексей Учитель «Комсомольской правде», ему позвонил агент Асмус и сказал, что она не может сняться в откровенной сцене. Тот уговорил их прийти на студию и посмотреть 10 минут фильма, и согласилась. Ради приличия режиссер задал актрисе вопрос, не боится ли она, что ее снова "будут полоскать".

«Это мое дело», — сказала она твердо. Я был поражен!».

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Актеры , Видео , Филипп Юрьев , Алексей Учитель , Иван Янковский
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