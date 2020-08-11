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Откуда взялся забавный дядя на танцах в «Афоне» 

Елена Красовская 4 часа назад
Герой видео — актёр Александр Новиков, который появился в забавном эпизоде на танцах в картине «Афоня» (1975). Александра, который к началу семидесятых уже стал популярным театральным артистом, в кино пригласил режиссёр Георгий Данелия. В «Афоне» его персонаж получился таким ярким, что спустя два года Данелия снова пригласил Новикова для участия в эпизоде в комедии «Мимино». Почему Александра игнорировали другие режиссёры и как сложилась жизнь актёра, узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» рассказывал о тайне ухода сгоревшей Елены Майоровой.
Актеры , Видео , Георгий Данелия , Елена Майорова , Александр Новиков
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