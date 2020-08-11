Почему Татьяна Конюхова бросила Леонида Быкова 

Герой видео — один из самых любимых советских актёров Леонид Быков. Несмотря на то, что Леонид не обладал внешностью классического красавца, женщины влюблялись в него. Не устояла перед обаянием Быкова даже звезда отечественного кино Татьяна Конюхова. Правда, она по её же инициативе роман и завершился. Почему Татьяна на стала встречаться с коллегой? Из-за чего Леониду Быкову долго не давали снимать фильм «В бой идут одни старики»? О ком поётся в песне «Смуглянка»? Факты об артисте — ролике.
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