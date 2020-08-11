Назван самый высокооплачиваемый актер в мире 

Согласно рейтингу Forbes Дуэйн Джонсон , по прозвищу «Скала» , стал самым высокооплачиваемым актером в мире, за год он заработал больше 87,5 миллиона долларов.

Джонсон получил 23,5 миллиона долларов за роль в готовящемся к выходу фильме «Красное уведомление», пишет РИА Новости.

Актер Райан Рейнольдс оказался на второй строчке рейтинга, его доходы составили около 71,5 миллиона долларов. Он также снялся в «Красном уведомлении», где заработал 20 миллионов долларов.

Замыкает тройку лидеров актер Марк Уолберг с 58 миллионами долларов и фильмом «Правосудие Спенсера» с его участием.

— Список в основном состоит из звезд Голливуда. В него также вошли, например, Бен Аффлек и Вин Дизель, а также индийский актер Акшай Кумар,

— говорится в сообщении.

Ранее Forbes опубликовал рейтинг самых богатых россиян.