Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Назван самый высокооплачиваемый актер в мире 

Вечерняя Москва и ещё 2 4 часа назад
Назван самый высокооплачиваемый актер в мире
Фото: Вечерняя Москва
Согласно рейтингу Forbes Дуэйн Джонсон, по прозвищу «Скала», стал самым высокооплачиваемым актером в мире, за год он заработал больше 87,5 миллиона долларов.
Джонсон получил 23,5 миллиона долларов за роль в готовящемся к выходу фильме «Красное уведомление», пишет РИА Новости.
Актер Райан Рейнольдс оказался на второй строчке рейтинга, его доходы составили около 71,5 миллиона долларов. Он также снялся в «Красном уведомлении», где заработал 20 миллионов долларов.
Замыкает тройку лидеров актер Марк Уолберг с 58 миллионами долларов и фильмом «Правосудие Спенсера» с его участием.

— Список в основном состоит из звезд Голливуда. В него также вошли, например, Бен Аффлек и Вин Дизель, а также индийский актер Акшай Кумар,

— говорится в сообщении.
Ранее Forbes опубликовал рейтинг самых богатых россиян.
Видео дня. Пожилые актеры, охмурившие молодых красоток
Смотреть фильм на
Вечерняя Москва: последние новости
Агент опровергла продолжение съемок Муцениеце в сериале с Прилучным Агент опровергла продолжение съемок Муцениеце в сериале с Прилучным Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером в мире Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером в мире Михалкова оценила возможность сотрудничества с «Уральскими пельменями» Михалкова оценила возможность сотрудничества с «Уральскими пельменями»
Актеры , Скала , Вин Дизель , Бен Аффлек , Дуэйн Джонсон , Марк Уолберг , РИА Новости , Forbes
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пожилые актеры, охмурившие молодых красоток
Пожилые актеры, охмурившие молодых красоток
Кузнецова рассказала, как соблазняла Прилучного
Кузнецова рассказала, как соблазняла Прилучного
Почему Татьяна Конюхова бросила Леонида Быкова
Почему Татьяна Конюхова бросила Леонида Быкова
Видео
Лучшие фильмы для фанатов ДиКаприо
04:29
Лучшие фильмы для фанатов ДиКаприо
Фильмы
Как советская актриса довела режиссера до инфаркта
03:00
Как советская актриса довела режиссера до инфаркта
Актеры
Фильмы для тех, кто остался один субботним вечером
02:38
Фильмы для тех, кто остался один субботним вечером
Фильмы
Вестерны, которые должны посмотреть все киноманы
11:20
Вестерны, которые должны посмотреть все киноманы
Фильмы
Откуда взялся забавный дядя на танцах в «Афоне»
04:23
Откуда взялся забавный дядя на танцах в «Афоне»
Актеры
Из-за принцессы Мулан в США разгорается скандал
03:57
Из-за принцессы Мулан в США разгорается скандал
Фильмы
Сюжетные повороты, которые зашли слишком далеко
11:18
Сюжетные повороты, которые зашли слишком далеко
Фильмы
Почему Татьяна Конюхова бросила Леонида Быкова
26:15
Почему Татьяна Конюхова бросила Леонида Быкова
Актеры
Фильмы про домашнее насилие, которые стоит увидеть
01:50
Фильмы про домашнее насилие, которые стоит увидеть
Фильмы
Почему Атосом стал именно Вениамин Смехов
44:14
Почему Атосом стал именно Вениамин Смехов
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение