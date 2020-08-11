Назван самый высокооплачиваемый актер в мире 

Стало известно имя самого дорогого актера в мире. Соответствующий рейтинг опубликовал журнал Forbes. Согласно ему, имя самого высокооплачиваемого актера в мире носит Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала.

За год он смог заработать свыше 87,5 миллиона долларов. Как сообщает РИА Новости, 23,5 миллиона долларов он выручил за роль в фильме "Красное уведомление", картина пока что готовится к выпуску.