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Назван самый высокооплачиваемый актер в мире 

Стелла Шмель 1 час назад
Стало известно имя самого дорогого актера в мире. Соответствующий рейтинг опубликовал журнал Forbes. Согласно ему, имя самого высокооплачиваемого актера в мире носит Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала.
За год он смог заработать свыше 87,5 миллиона долларов. Как сообщает РИА Новости, 23,5 миллиона долларов он выручил за роль в фильме "Красное уведомление", картина пока что готовится к выпуску.
Райан Рейнольдс занял вторую строчку рейтинга с заработком в 71,5 миллиона долларов. Третьим в списке самых дорогих актеров стал Марк Уолберг с 58 миллионами долларов.
Ранее "Рамблер" писал, что Деревянко увеличил свой гонорар в полтора раза.
Актеры , Видео , Дуэйн Джонсон , Марк Уолберг , Райан Рейнольдс , Forbes
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