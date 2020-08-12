Популярный современный художник Ард Гелинк из Голландии поражает и завоевывает сердца аудитории своими реалистичными фотоколлажами. Некоторое время назад Гелинк начал работу над масштабным проектом — он берет портреты звезд, сделанные в молодости, и совмещает их в одном снимке с фотографиями настоящего времени. Затем художник пошел дальше — он решил сделать фотоподборку актеров вместе с сыгранными ими персонажами.

Результат получился впечатляющим! Полученные изображения поражают своей реалистичностью. На профиль Арда Гелинка уже подписано 238 тысяч человек, и их число постоянно продолжает расти.

В галерее "Рамблера" — некоторые из работ талантливого художника.