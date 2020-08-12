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Актеры и их самые знаменитые персонажи — вместе на одном фото 

Стелла Шмель 6 часов назад
Популярный современный художник Ард Гелинк из Голландии поражает и завоевывает сердца аудитории своими реалистичными фотоколлажами. Некоторое время назад Гелинк начал работу над масштабным проектом — он берет портреты звезд, сделанные в молодости, и совмещает их в одном снимке с фотографиями настоящего времени. Затем художник пошел дальше — он решил сделать фотоподборку актеров вместе с сыгранными ими персонажами.
Результат получился впечатляющим! Полученные изображения поражают своей реалистичностью. На профиль Арда Гелинка уже подписано 238 тысяч человек, и их число постоянно продолжает расти.
В галерее "Рамблера" — некоторые из работ талантливого художника.
Видео дня. Откуда взялся забавный дядя на танцах в «Афоне»
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Актеры , Фото
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