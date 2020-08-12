Киану Ривз назвал причину угрюмости россиян 

По словам артиста, россияне постоянно хмурые из-за специфической внешних условий, в которых они живут. Киану Ривз признался, что долго не понимал этой черты в жителях РФ, пока не пробыл в стране некоторое время, которое заняли съёмки.

«Я бы на самом деле тоже мало улыбался, если бы круглые сутки жил в артхаусе», — приводит слова актёра «Царьград».

Ривз добавил, что за внешней суровостью россияне прячут светлые души. К тому же в России, по его словам, люди очень гостеприимны и умеют отдыхать так, что ему «ещё на пару лет хватит».