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Киану Ривз назвал причину угрюмости россиян 

News.ru и ещё 4 3 часа назад
Киану Ривз назвал причину угрюмости россиян
Фото: News.ru
Знаменитый голливудский актёр Киану Ривз, несколько лет назад побывавший в Санкт-Петербурге на съёмках фильма «Джон Уик», рассказал, почему россияне редко улыбаются.
По словам артиста, россияне постоянно хмурые из-за специфической внешних условий, в которых они живут. Киану Ривз признался, что долго не понимал этой черты в жителях РФ, пока не пробыл в стране некоторое время, которое заняли съёмки.

«Я бы на самом деле тоже мало улыбался, если бы круглые сутки жил в артхаусе», — приводит слова актёра «Царьград».

Ривз добавил, что за внешней суровостью россияне прячут светлые души. К тому же в России, по его словам, люди очень гостеприимны и умеют отдыхать так, что ему «ещё на пару лет хватит».
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Актеры , Джон Уик , Киану Ривз , Царьград ТВ
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