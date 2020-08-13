Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Безумные поступки, на которые пошли актеры ради роли 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Безумные поступки, на которые пошли актеры
Фото: Кадр из фильма "Мыс страха"
Сбросить 20 килограммов, накачать гору мышц или побриться налысо — не самое сложное, на что готовы актеры ради роли. Иногда они хотят настолько вжиться в роль и прочувствовать своего героя, что идут на самые безумные поступки. Подробнее — в материале "Рамблера".

Шайа ЛаБаф

@bryanramirezart
Американский актер Шайа ЛаБаф известен своей дерзостью и провокационными поступками, за что его очень ценят режиссеры. Так, для роли в фильме "Выбивая долги", который еще пока не вышел в прокат в России, он сделал себе татуировку с обнимающей клоуна Мадонной. В картине актер сыграл коллектора Крипера, который выбивает долги для местного гангстера. Фраза Creeper на животе ЛаБаф отсылает именно к прозвищу его персонажа.

Роберт Де Ниро

Кадр из фильма "Мыс страха"
Ради роли в психологическом триллере Мартина Скорсезе "Мыс страха" Роберт Де Ниро тоже решился на изменения во внешности. В фильме актер сыграл отсидевшего 14 лет уголовника Макса Кейди. Чтобы максимально правдоподобно передать образ персонажа, Роберт Де Ниро испортил свои настоящие зубы: ему подпилили их и изменили цвет. Вернуть свою голливудскую улыбку актеру обошлось в 20 тысяч долларов. Кроме того, он готовился к роли по видео с бывшими заключенными, а по утрам тренировался и учил цитаты из Библии.

Кортни Лав

Певице и актрисе Кортни Лав пришлось согласиться на пластическую операцию ради фильма "Народ против Ларри Флинта". Из-за смерти мужа Курта Кобейна она вела разгульный образ жизни, что сильно отразилось на ее внешности. Для роли ей увеличили губы, сделали липосакцию, маммопластику, подправили нос и форму век.
Видео дня. Что будет с долгожданным продолжением «Шерлока»
Смотреть фильм на
Комментарии
Актеры , Народ против Ларри Флинта , Мыс страха , Курт Кобейн , Мартин Скорсезе , Роберт де Ниро
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Триллер с Расселом Кроу «порвал» российский прокат
Триллер с Расселом Кроу «порвал» российский прокат
Как торгаш стал голливудской кинозвездой
Как торгаш стал голливудской кинозвездой
Киану Ривз объяснил угрюмость россиян
Киану Ривз объяснил угрюмость россиян
Видео
Лучшие фильмы для фанатов ДиКаприо
04:29
Лучшие фильмы для фанатов ДиКаприо
Фильмы
Как советская актриса довела режиссера до инфаркта
03:00
Как советская актриса довела режиссера до инфаркта
Актеры
Фильмы для тех, кто остался один субботним вечером
02:38
Фильмы для тех, кто остался один субботним вечером
Фильмы
Фантастические фильмы, которые сорвут кассу в 2021
11:47
Фантастические фильмы, которые сорвут кассу в 2021
Фильмы
Актеры «Бригады», которых уже нет в живых
06:18
Актеры «Бригады», которых уже нет в живых
Сериалы Актеры
Что стало с повзрослевшими звездами «Ералаша»
12:21
Что стало с повзрослевшими звездами «Ералаша»
Актеры
Самые знаменитые киношные бандиты СССР
09:56
Самые знаменитые киношные бандиты СССР
Фильмы
Что будет с долгожданным продолжением «Шерлока»
09:26
Что будет с долгожданным продолжением «Шерлока»
Сериалы
Самые мощные фильмы о зависимостях
10:42
Самые мощные фильмы о зависимостях
Фильмы
Как изменился звезда культового «Леона»
10:06
Как изменился звезда культового «Леона»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение