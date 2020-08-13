Безумные поступки, на которые пошли актеры

Сбросить 20 килограммов, накачать гору мышц или побриться налысо — не самое сложное, на что готовы актеры ради роли. Иногда они хотят настолько вжиться в роль и прочувствовать своего героя, что идут на самые безумные поступки. Подробнее — в материале "Рамблера".

Шайа ЛаБаф

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Американский актер Шайа ЛаБаф известен своей дерзостью и провокационными поступками, за что его очень ценят режиссеры. Так, для роли в фильме "Выбивая долги", который еще пока не вышел в прокат в России, он сделал себе татуировку с обнимающей клоуна Мадонной. В картине актер сыграл коллектора Крипера, который выбивает долги для местного гангстера. Фраза Creeper на животе ЛаБаф отсылает именно к прозвищу его персонажа.

Ради роли в психологическом триллере Мартина Скорсезе "Мыс страха" Роберт Де Ниро тоже решился на изменения во внешности. В фильме актер сыграл отсидевшего 14 лет уголовника Макса Кейди. Чтобы максимально правдоподобно передать образ персонажа, Роберт Де Ниро испортил свои настоящие зубы: ему подпилили их и изменили цвет. Вернуть свою голливудскую улыбку актеру обошлось в 20 тысяч долларов. Кроме того, он готовился к роли по видео с бывшими заключенными, а по утрам тренировался и учил цитаты из Библии.

Кортни Лав