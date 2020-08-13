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«Довольствуюсь малым»: что стало со звездой «Интернов» после переезда в Лондон 

Стелла Шмель 1 час назад
На днях в нескольких СМИ появилась информация, что Дмитрий Шаракоис, сыгравший в сериале "Интерны" Бориса Левина, голодает и не может найти средства к существованию. Якобы, ему приходится питаться просроченными продуктами и браться за любую работу, чтобы выручить средства на жизнь. Так ли это — разбирался "Рамблер".
Актер Дмитрий Шаракоис ведет свой видеоблог на Youtube, где часто делится с подписчиками разными аспектами своей жизни в Лондоне.
Напомним, несколько лет назад артист оставил актерскую карьеру в России и решил перебраться в Лондон. Как сообщает "Комсомольская правда", изначально выбор стоял между Англией и США, но Шаракоис пошел по пути наименьшего сопротивления. У артиста есть литовский паспорт, что существенно облегчило ему возможность переезда в Лондон. Теперь у него есть статус поселенца, впоследствии он планирует получить гражданство.
Шаракоис рассказывал о своих методах экономии, где в числе прочего отметил, что в продуктовых магазинах старается выбирать продукты с подходящим к концу сроком годности, так как они стоят дешевле. Также Дмитрий отметил, что не гнушается любого заработка — уже успел побыть в роли таксиста и часто работает на стройке. Несмотря на то, что с актерской карьерой пока не складывается, Шаракоис успел сняться в рекламе к "Евро-2020", но чемпионат перенесли из-за пандемии коронавируса.
Тем не менее, актер опроверг свое бедственное финансовое положение, сообщения о котором начали массово появляться в СМИ:

"У меня есть средства на жизнь. Довольствуюсь малым, но этого вполне хватает",

— передает его слова WMJ со ссылкой на Instagram актера.
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Актеры , Видео , Борис Левин , Дмитрий Шаракоис , WMJ.RU
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