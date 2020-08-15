В кинематографе было несколько случаев, когда актер уходил из жизни еще до завершения съемок фильма. И тогда режиссерам приходилось идти на хитрости, чтобы картина все же вышла в прокат. «Рамблер» расскажет об актерах, которые появились в фильме после смерти.

Пол Уокер трагически погиб в автокатастрофе. Поскольку он не успел сняться во всех сценах «Форсажа 7», релиз фильма пришлось отложить на апрель 2015 года. Чтобы завершить съемки, создатели картины прибегли к альтернативным методам съемок. Они получили доступ к архиву черновых съемок предыдущих шести частей франшизы и использовали неопубликованные сцены с участием Пола Уокера. Также были применены компьютерные технологии, чтобы нарисовать лицо актера.

Сын Брюса Ли погиб во время съемок одной из сцен фильма «Ворон». По сюжету, в главного героя стреляют. Из-за неправильно подготовленного реквизита Брэндон был ранен в живот, в тот же день Ли скончался в больнице. Кинокадры были изъяты полицией и уничтожены, а сцену пересняли с другим актером. Создатели фильма использовали технологии совмещения лиц из архивных съемок.

Оливер Рид сыграл в фильме «Гладиатор» наставника Проксимо. Актер умер от сердечного приступа за три недели до окончания съемок. Чтобы завершить съемки, режиссер Ридли Скотт использовал компьютерную графику, дублеров и манекен.

Марлон Брандо

Актер умер в 2004 году, а свою последнюю роль исполнил в 2006 году в фильме «Возвращение Супермена». Для режиссера было важно, чтобы отцом Супермена был именно Марлон, который сыграл ту же роль в «Супермене» еще в 1978 году. Создатели фильма использовали отснятые для оригинального фильма материалы и компьютерную графику.