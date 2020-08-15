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Актеры, которые появились в фильме после гибели 

Анастасия Иванова 2 часа назад
В кинематографе было несколько случаев, когда актер уходил из жизни еще до завершения съемок фильма. И тогда режиссерам приходилось идти на хитрости, чтобы картина все же вышла в прокат. «Рамблер» расскажет об актерах, которые появились в фильме после смерти.

Пол Уокер

Пол Уокер трагически погиб в автокатастрофе. Поскольку он не успел сняться во всех сценах «Форсажа 7», релиз фильма пришлось отложить на апрель 2015 года. Чтобы завершить съемки, создатели картины прибегли к альтернативным методам съемок. Они получили доступ к архиву черновых съемок предыдущих шести частей франшизы и использовали неопубликованные сцены с участием Пола Уокера. Также были применены компьютерные технологии, чтобы нарисовать лицо актера.

Брэндон Ли

Кадр из фильма «Ворон»
Сын Брюса Ли погиб во время съемок одной из сцен фильма «Ворон». По сюжету, в главного героя стреляют. Из-за неправильно подготовленного реквизита Брэндон был ранен в живот, в тот же день Ли скончался в больнице. Кинокадры были изъяты полицией и уничтожены, а сцену пересняли с другим актером. Создатели фильма использовали технологии совмещения лиц из архивных съемок.

Оливер Рид

Кадр из фильма «Гладиатор»
Оливер Рид сыграл в фильме «Гладиатор» наставника Проксимо. Актер умер от сердечного приступа за три недели до окончания съемок. Чтобы завершить съемки, режиссер Ридли Скотт использовал компьютерную графику, дублеров и манекен.

Марлон Брандо

Актер умер в 2004 году, а свою последнюю роль исполнил в 2006 году в фильме «Возвращение Супермена». Для режиссера было важно, чтобы отцом Супермена был именно Марлон, который сыграл ту же роль в «Супермене» еще в 1978 году. Создатели фильма использовали отснятые для оригинального фильма материалы и компьютерную графику.
Комментарии
Актеры , Видео , Возвращение Супермена , Гладиатор , Супермен , Форсаж 7 , Ворон , Пол Уокер , Скотт Ридли , Брюс Ли , Оливер Рид , Брэндон Ли
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