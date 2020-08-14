Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Актеры, ушедшие из жизни во время съемок 

Елена Красовская 2 часа назад
Смотрите видео и вспомните актёров, смерти которых стали полной неожиданностью. Они умерли молодыми прямо во время съёмок или играя в театральном спектакле, и эти события всерьёз шокировали не только близких, но и поклонников. 21-летняя Инна Бурдученко погибла во время очередного дубля, не успев выйти из горящего дома. 45-летний актёр и каскадёр Андрей Ростоцкий сорвался со скалы, выбирая место для съёмок. 60-летний Виталий Соломин умер прямо на сцене родного Малого театра. О других трагедиях расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал о безумных поступках, на которые пошли актёры ради роли.
Актеры , Видео , Инна Бурдученко , Андрей Ростоцкий , Виталий Соломин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Триллер с Расселом Кроу «порвал» российский прокат
Триллер с Расселом Кроу «порвал» российский прокат
Откуда взялся забавный дядя на танцах в «Афоне»
Откуда взялся забавный дядя на танцах в «Афоне»
Что стало с повзрослевшими звездами «Ералаша»
Что стало с повзрослевшими звездами «Ералаша»
Видео
Лучшие фильмы для фанатов ДиКаприо
04:29
Лучшие фильмы для фанатов ДиКаприо
Фильмы
Как советская актриса довела режиссера до инфаркта
03:00
Как советская актриса довела режиссера до инфаркта
Актеры
Фильмы для тех, кто остался один субботним вечером
02:38
Фильмы для тех, кто остался один субботним вечером
Фильмы
Как советский бард сыграл нациста
26:18
Как советский бард сыграл нациста
Актеры
Чем занялись дети Бондарчук и Бурляева
03:15
Чем занялись дети Бондарчук и Бурляева
Актеры
Звезды, загубившие карьеры собственными руками
10:52
Звезды, загубившие карьеры собственными руками
Актеры
Актеры, ушедшие из жизни во время съемок
03:14
Актеры, ушедшие из жизни во время съемок
Актеры
Кто положил глаз на жену Высоцкого на съемках
26:12
Кто положил глаз на жену Высоцкого на съемках
Фильмы
Как слава губит участников «Дома-2»
11:13
Как слава губит участников «Дома-2»
ТВ
Фантастические фильмы, которые сорвут кассу в 2021
11:47
Фантастические фильмы, которые сорвут кассу в 2021
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение