Актеры, ушедшие из жизни во время съемок 

Смотрите видео и вспомните актёров, смерти которых стали полной неожиданностью. Они умерли молодыми прямо во время съёмок или играя в театральном спектакле, и эти события всерьёз шокировали не только близких, но и поклонников. 21-летняя Инна Бурдученко погибла во время очередного дубля, не успев выйти из горящего дома. 45-летний актёр и каскадёр Андрей Ростоцкий сорвался со скалы, выбирая место для съёмок. 60-летний Виталий Соломин умер прямо на сцене родного Малого театра. О других трагедиях расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал о безумных поступках, на которые пошли актёры ради роли.