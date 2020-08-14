32-летняя Мерве Болугур порадовала поклонников свежим снимком. Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» поплавала в озере, блеснув округлыми бедрами в мокром купальнике.

Партнерша Энгина Озтюрка продемонстрировала фигуру без изъяна, восхитив фанатов тонкой талией и пышными формами звездного тела. Подписчики знаменитости не смогли найти повода, чтобы придраться к фигуре актрисы, настолько роскошно она выглядела.

@mervebolugur

В «Великолепном веке» девушка сыграла роль наложницы шехзаде Селима, который в последствии стал главным претендентом на османский престол. А героиня Мерве — Нурбану султан подарила династии нового наследника — шехзаде Мурада, он правил государством после смерти отца, как внук султана Сулеймана.