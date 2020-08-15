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Неловкие ситуации, которые происходили с Дженнифер Лоуренс 

Анастасия Иванова 1 час назад
15 августа Дженнифер Лоуренс отмечает день рождения. К такому событию «Рамблер» решил собрать самые забавные ситуации, в которые попадала актриса.

Падение на «Оскаре»

В 2013 году Дженнифер поднималась на сцену за своей статуэткой премии «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль» за фильм «Мой парень — псих». Однако актриса настолько была взволнована, что случайно наступила на свое платье и упала. Позже Лоуренс рассказала журналистам секрет, что на церемонию в своей сумочке она принесла конфеты с миндалем, «чтобы было что пожевать в зале».

Поцелуй на премьере

На ковровой дорожке девушка подошла к своей коллеге Натали Дормер, чтобы поздороваться. Однако Лоуренс случайно промахнулась и поцеловала актрису прямо в губы.

Стриптиз

В 2017 году все обсуждали видео, на котором Лоуренс танцует стриптиз на дне рождении своей подруги в Вене. Позже девушка прокомментировала случившееся:

«Я не собираюсь извиняться, у меня был взрыв той ночью».

«Оскар-2018»

В 2018 актриса так много выпила, что не могла перестать смеяться почти всю церемонию премии «Оскар». В Сети также долгое время обсуждали кадр, где Лоуренс на том же мероприятии грациозно перелезала через кресла в зале в своем длинном платье.

Переписка

В том же году актриса Эми Шумер выложила на своей странице в социальной сети отрывок переписки с Лоуренс. В восемь утра Дженнифер написала коллеге три сообщения подряд:

«Что делаешь сегодня вечером? Не хотите с Крисом пообедать? Или потусить?»; «А еще я хочу в парк»; «Ха-ха, я не могу пообедать с вами, у меня другие планы».

Через пару часов Эми ответила:

«Вот и поговорили».

Комментарии 3
Актеры , Видео , Оскар , Дженнифер Лоуренс , Эми Шумер , Натали Дормер
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