Шарлиз Терон вспомнила, как ее мать застрелила отца

Американская актриса Шарлиз Терон (Charlize Theron) поделилась, как ее мать убила отца, когда ей было 15 лет. Обладательница «Оскара» росла в неблагополучной семье, где отец-алкоголик часто избивал мать Герду. В одну из таких ссор обстановка слишком накалилась. Отец в состоянии алкогольного опьянения взял пистолет и начал стрелять в воздух, угрожая Герде и дочке Шарлиз. Тогда мать девочки не выдержала, взяла лично спрятанное оружие и застрелила мужа-тирана.

Ужасающее детство, по оценке психологов, сделало отпечаток на психике и будущем восприятии семейного благополучия Шарлиз Терон. В прошлом году она откровенно рассказала миру, что ее 7-летний сын Джексон — трансгендер.

«Да, я тоже думала, что она — мальчик, но однажды, когда ей было три года, она подошла ко мне и сказала, что не нужно называть ее мальчиком. Мои дети сами будут решать кем они станут»

— рассказала Терон в одном из интервью.

Пережив трудное детство, Шарлиз признает, что готова позволить своим детям пойти даже на самые сумасшедшие поступки, лишь бы не возвращаться в угнетающую атмосферу страха.