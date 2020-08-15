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Мать Шарлиз Терон застрелила мужа-тирана на глазах дочери 

Popcake.tv 5 часов назад
Шарлиз Терон вспомнила, как ее мать застрелила отца
Фото: Popcake.tv
Американская актриса Шарлиз Терон (Charlize Theron) поделилась, как ее мать убила отца, когда ей было 15 лет. Обладательница «Оскара» росла в неблагополучной семье, где отец-алкоголик часто избивал мать Герду. В одну из таких ссор обстановка слишком накалилась. Отец в состоянии алкогольного опьянения взял пистолет и начал стрелять в воздух, угрожая Герде и дочке Шарлиз. Тогда мать девочки не выдержала, взяла лично спрятанное оружие и застрелила мужа-тирана.
Ужасающее детство, по оценке психологов, сделало отпечаток на психике и будущем восприятии семейного благополучия Шарлиз Терон. В прошлом году она откровенно рассказала миру, что ее 7-летний сын Джексон — трансгендер.

«Да, я тоже думала, что она — мальчик, но однажды, когда ей было три года, она подошла ко мне и сказала, что не нужно называть ее мальчиком. Мои дети сами будут решать кем они станут»

— рассказала Терон в одном из интервью.
Пережив трудное детство, Шарлиз признает, что готова позволить своим детям пойти даже на самые сумасшедшие поступки, лишь бы не возвращаться в угнетающую атмосферу страха.
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Актеры , Оскар , Шарлиз Терон
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