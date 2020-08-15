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Звезда «Великолепного века» поразила поклонников откровенной фотосессией 

Passion.ru 5 часов назад
Звезда «Великолепного века» показала откровенные фото
Фото: Passion.ru
Недавно отпраздновавшая 37-летие Мерьем Узерли позировала в кружевном платье на берегу озера.
Новая фотосессия Мерьем Узерли вызвала широкое обсуждение в Турции. Актриса, известная по роли Хюррем-султан в сериале «Великолепный век», позировала фотографу на фоне реки, надев кружевное платье, похожее на пеньюар. При этом на одном из снимков он освободила плечи и едва ли не полностью открыла грудь.
@meryemuzerlimeryem
Возможно, этими снимками Мерьем решила поблагодарить фанатов за множество присланных поздравлений — 12 августа актрисе исполнилось 37 лет. Благодарность удалась: большинство фоловеров смогли прокомментировать снимки только восхищенными эмоджи.
Примечательно, что словесные комментарии оставляли, в основном, русскоязычные пользователи.

«Обожаю тебя», «Безумно шикарная, фотосессия — огонь!», «Ты прекрасней всех», «Russia loves you», — написали поклонники Узерли из России.

Мерьем Узерли часто радует поклонников новыми фотосессиями, а недавно она продемонстрировала и детские фото.
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Актеры , Мерьем Узерли
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