Звезда «Великолепного века» показала откровенные фото

Недавно отпраздновавшая 37-летие Мерьем Узерли позировала в кружевном платье на берегу озера.

Новая фотосессия Мерьем Узерли вызвала широкое обсуждение в Турции. Актриса, известная по роли Хюррем-султан в сериале «Великолепный век», позировала фотографу на фоне реки, надев кружевное платье, похожее на пеньюар. При этом на одном из снимков он освободила плечи и едва ли не полностью открыла грудь.

@meryemuzerlimeryem

Возможно, этими снимками Мерьем решила поблагодарить фанатов за множество присланных поздравлений — 12 августа актрисе исполнилось 37 лет. Благодарность удалась: большинство фоловеров смогли прокомментировать снимки только восхищенными эмоджи.

Примечательно, что словесные комментарии оставляли, в основном, русскоязычные пользователи.

«Обожаю тебя», «Безумно шикарная, фотосессия — огонь!», «Ты прекрасней всех», «Russia loves you», — написали поклонники Узерли из России.

Мерьем Узерли часто радует поклонников новыми фотосессиями, а недавно она продемонстрировала и детские фото.