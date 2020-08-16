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Том Круз попал в серьезную аварию на съемках 

Александра Нечаева 2 часа назад
Американский актер часто выполняет сам даже самые сложные трюки на съемках, не пользуясь услугами каскадеров. При работе над седьмой частью знаменитой франшизы «Миссия невыполнима» Круз также решил обойтись без помощи дублеров, но что-то пошло не так, сообщает издание The Mirror.
По сценарию актеру необходимо было выполнить сложный прыжок на мотоцикле с одной крыши здания на другую. Однако по какой-то причине транспортное средство во время разгона вдруг стало тормозить, необходимую скорость набрать не удалось и трюк был сорван.
Мотоцикл стоимостью 2,5 миллиона долларов упал вниз. К счастью, актер, благодаря страховочным тросам, не пострадал и вскоре работа над фильмом была продолжена.
Напомним, что предварительная дата премьеры фильма режиссера Кристофера Маккуорри "Миссия невыполнима-7" назначена на середину ноября 2021 года.
Ранее "Рамблер" писал о том, что пожар сорвал съемки фильма «Миссия невыполнима 7».
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Актеры , Видео , Миссия невыполнима , Том Круз
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